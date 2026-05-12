Исследования ученых из Неаполитанского университета имени Фридриха II показали, что летучие мыши могут воспроизводить звуки, напоминающие жужжание ос, чтобы защититься от хищников.

Итальянские ученые обнаружили, что большие ночницы способны издавать звуки, отличающиеся от их обычных сигналов, используемых для общения и охоты.

Хотя эти ночные «позывные» рукокрылых по многим акустическим параметрам не совпадали со звуками насекомых, для серых неясытей и обыкновенных сипух они звучали как жужжание пчел и ос. Особенно удачно летучие мыши могли имитировать звуки шершня обыкновенного, который способен ужалить несколько раз подряд.

Когда неясытям и сипухам воспроизводили записи звуков ночниц и насекомых, птицы предпочитали держаться подальше от динамика. Однако, когда звучали обычные звуки летучих мышей, совы, наоборот, приближались ближе.

Ученые предполагают, что в случае с летучими мышами действует бейтсовская мимикрия — природный механизм, при котором безобидные животные имитируют опасные виды. Например, мухи, не способные жалить, имеют окраску, схожую с осами.

Птицы обычно избегают ос и пчел, за исключением тех, кто ими питается. Поэтому летучие мыши притворяются шершнями для самозащиты. Ученые утверждают, что это единственный известный случай, когда млекопитающее имитирует насекомое.

Тем не менее, возможно, что назойливое жужжание просто вызывает у птиц дискомфорт, и они стараются держаться подальше.