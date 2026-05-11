В мире существует около четырех тысяч видов змей, и примерно четверть из них являются ядовитыми. Однако отличить ядовитую змею от неядовитой порой может только специалист, так как некоторые безобидные змеи выглядят очень похоже на смертельно ядовитые, что помогает им защищаться от хищников.

Тем не менее, в некоторых регионах определить опасность змеи по внешним признакам достаточно просто. Например, в Европе обитает несколько видов ядовитых змей из семейства гадюковых. Их отличительными чертами являются вертикальные зрачки и треугольная форма головы, которая шире, чем туловище змеи. Эти признаки характерны для всех представителей этого обширного семейства змей.

Ядовитые змеи из семейства аспидов, обитающие в тропических и субтропических регионах, имеют круглые зрачки (за исключением некоторых смертельно ядовитых змей, встречающихся в Австралии) и стройное телосложение. Такая внешность сближает их с представителями семейства ужеобразных, поэтому в местах обитания аспидов следует проявлять осторожность к любой змее.