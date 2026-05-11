Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс в интервью программе “Nra.lv TV Sarunas” заявил, что пока он занимает свой пост, повышения пенсионного возраста до 68 или 72 лет в стране не будет. Таким образом он прокомментировал обсуждаемую в Европе идею постепенного увеличения пенсионного возраста.

По словам министра, Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы с точки зрения здоровья населения, поэтому требовать от людей работать до глубокой старости было бы несправедливо. «Как можно ожидать полноценной работы от 68-летнего человека с серьезными проблемами со здоровьем?» — отметил он.

Узулниекс также напомнил мнение одного из создателей латвийской пенсионной системы, доктора экономических наук Эдгара Волскиса, который считает оптимальным пенсионный возраст в 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Министр подчеркнул, что Латвия и без того постепенно повышала пенсионный возраст, делая это поэтапно.

По мнению главы Минблага, нынешний возраст выхода на пенсию является разумным компромиссом. Кроме того, пенсионеры сегодня могут пользоваться рядом налоговых льгот, что делает систему более сбалансированной.

Министр отметил, что среди пожилых людей есть две основные группы: одни продолжают работать из-за финансовой необходимости, другие — потому что хотят сохранять активность и чувствовать себя востребованными. «Если удастся создать условия, при которых люди будут работать не из нужды, а по собственному желанию, это станет хорошим результатом», — считает Узулниекс.

Он также выразил надежду, что по мере улучшения системы здравоохранения пожилые жители страны сами будут чаще оставаться на рынке труда дольше.