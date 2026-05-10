Большинство дельфинов меньше крупных акул и не имеют таких устрашающих зубов. Однако дельфины обладают высокой скоростью, маневренностью и, что самое важное, умом, позволяющим им действовать согласованно.

Даже крупные акулы могут оказаться беззащитными перед одновременными таранными ударами дельфинов с разных сторон. В схватке один на один с огромной и мощной косаткой у акул нет шансов.

Тем не менее, акулы не испытывают страха перед дельфинами и могут нападать на них, особенно если дельфины находятся вдали от стаи, например, на больных особях или самок с детенышами.