Испанские университеты начали использовать детекторы радиочастот и металлоискатели для борьбы со списыванием с помощью искусственного интеллекта. В некоторых случаях устройства способны обнаружить даже выключенный мобильный телефон.

Испанские университеты усиливают контроль на экзаменах из-за стремительного роста случаев списывания с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Теперь преподавателям приходится бороться не только с мобильными телефонами, но и с миниатюрными наушниками, скрытыми камерами и даже «умными» очками с ИИ.

Одним из первых вузов, внедривших новые меры, стал университет в Аликанте.

Там начали использовать детекторы радиочастот — устройства, способные фиксировать сигналы мобильных телефонов и других электронных приборов.

Если телефон включен, система подает сигнал тревоги, а преподаватель получает уведомление прямо во время экзамена.

В Политехническом университете Валенсии заявили, что за использование подобных устройств студенту могут автоматически поставить ноль за экзамен.

В некоторых случаях наказание может быть еще жестче — повторная устная сдача и пересдача всего предмета.

Преподаватели признают, что проблема резко усилилась после распространения генеративного ИИ.

По словам директора Высшей школы телекоммуникационной инженерии Эктора Эстебана, студенты фотографируют задания на телефон, а искусственный интеллект почти мгновенно выдает готовые ответы.

Особое беспокойство вызывают технологии, которые трудно заметить визуально.

Речь идет о крошечных наушниках, скрытых камерах и очках с функциями искусственного интеллекта.

Причем современные антисписывающие системы способны искать не только активные сигналы.

Как объясняют специалисты, некоторые устройства обнаруживают полупроводники — то есть электронные компоненты внутри телефона даже тогда, когда он выключен.

Это означает, что спрятать устройство становится все сложнее.

Кроме того, в университетах начали использовать портативные металлоискатели на входе в аудитории.

По данным испанских СМИ, интерес к подобным технологиям уже проявили не менее 40 университетов и учебных заведений страны.

Особенно активно новые меры обсуждаются перед выпускными экзаменами и экзаменами на поступление в университет.

Сейчас как минимум четыре автономных сообщества Испании уже решили использовать детекторы частот на ближайшей экзаменационной сессии, а еще несколько регионов рассматривают возможность присоединиться.

Для образовательной системы это становится не только вопросом дисциплины, но и вопросом доверия к самим экзаменам.

Университеты опасаются, что без новых мер традиционная система проверки знаний может быстро потерять смысл на фоне развития ИИ-технологий.

При этом сами преподаватели подчеркивают: цель не в том, чтобы усложнить жизнь студентам, а в том, чтобы показать — технологии должны помогать учиться, а не подменять знания.

Что касается Латвии, что проблема злоупотребления ИИ в образовании есть и у нас, но сообщений о внедрении похожих мер пока не было. Хотя, с учетом развития технологий, вполне возможно, что уже скоро и латвийские учителя будут использовать на экзаменах специальные устройства для выявления нечестных учеников.