Детектор радиочастот.
Испанские университеты начали использовать детекторы радиочастот и металлоискатели для борьбы со списыванием с помощью искусственного интеллекта. В некоторых случаях устройства способны обнаружить даже выключенный мобильный телефон.
Испанские университеты усиливают контроль на экзаменах из-за стремительного роста случаев списывания с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Теперь преподавателям приходится бороться не только с мобильными телефонами, но и с миниатюрными наушниками, скрытыми камерами и даже «умными» очками с ИИ.
Одним из первых вузов, внедривших новые меры, стал университет в Аликанте.
Там начали использовать детекторы радиочастот — устройства, способные фиксировать сигналы мобильных телефонов и других электронных приборов.
Если телефон включен, система подает сигнал тревоги, а преподаватель получает уведомление прямо во время экзамена.
В Политехническом университете Валенсии заявили, что за использование подобных устройств студенту могут автоматически поставить ноль за экзамен.
В некоторых случаях наказание может быть еще жестче — повторная устная сдача и пересдача всего предмета.
Преподаватели признают, что проблема резко усилилась после распространения генеративного ИИ.
По словам директора Высшей школы телекоммуникационной инженерии Эктора Эстебана, студенты фотографируют задания на телефон, а искусственный интеллект почти мгновенно выдает готовые ответы.
Особое беспокойство вызывают технологии, которые трудно заметить визуально.
Речь идет о крошечных наушниках, скрытых камерах и очках с функциями искусственного интеллекта.
Причем современные антисписывающие системы способны искать не только активные сигналы.
Как объясняют специалисты, некоторые устройства обнаруживают полупроводники — то есть электронные компоненты внутри телефона даже тогда, когда он выключен.
Это означает, что спрятать устройство становится все сложнее.
Кроме того, в университетах начали использовать портативные металлоискатели на входе в аудитории.
По данным испанских СМИ, интерес к подобным технологиям уже проявили не менее 40 университетов и учебных заведений страны.
Особенно активно новые меры обсуждаются перед выпускными экзаменами и экзаменами на поступление в университет.
Сейчас как минимум четыре автономных сообщества Испании уже решили использовать детекторы частот на ближайшей экзаменационной сессии, а еще несколько регионов рассматривают возможность присоединиться.
Для образовательной системы это становится не только вопросом дисциплины, но и вопросом доверия к самим экзаменам.
Университеты опасаются, что без новых мер традиционная система проверки знаний может быстро потерять смысл на фоне развития ИИ-технологий.
При этом сами преподаватели подчеркивают: цель не в том, чтобы усложнить жизнь студентам, а в том, чтобы показать — технологии должны помогать учиться, а не подменять знания.
Что касается Латвии, что проблема злоупотребления ИИ в образовании есть и у нас, но сообщений о внедрении похожих мер пока не было. Хотя, с учетом развития технологий, вполне возможно, что уже скоро и латвийские учителя будут использовать на экзаменах специальные устройства для выявления нечестных учеников.
Оставить комментарий