Как детеныши сумчатых опорожняют кишечник?

Дата публикации: 11.05.2026
Изображение к статье: Как детеныши сумчатых опорожняют кишечник?

Им помогают матери, сообщает журнал "Вокруг света".

 

Детеныши сумчатых, находясь в сумке, не могут самостоятельно опорожнять кишечник и мочевой пузырь. С накоплением отходов в этих органах кольцевые мышцы-сфинктеры сжимают их выходные отверстия.

Поэтому самка время от времени (у крупных кенгуру это происходит несколько раз в сутки) засовывает морду в сумку и вылизывает заднюю часть тела детеныша. Этот массаж вызывает рефлекторное расслабление сфинктеров, что приводит к выделению кала и мочи, которые самка поглощает.

Так поступают самки не только сумчатых, но и некоторых видов плацентарных млекопитающих, у которых детеныши рождаются слепыми и беспомощными, таких как хищники и многие грызуны.

