Мерц объяснил резкий рост военных расходов Европы угрозой со стороны России

В мире
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские страны вынуждены резко увеличивать оборонные расходы на фоне угрозы со стороны России. По его словам, Германия намерена усилить свою армию и сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы.

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, европейские страны вынуждены увеличивать оборонные расходы из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он заявил, что Евросоюз по-прежнему рассчитывает на поддержку США ожидая, что американские войска будут действовать на стороне европейских союзников.

«Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих военных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России», заявил канцлер ФРГ.

По словам канцлера, в условиях растущей геополитической нестабильности Германия берет на себя особую роль, которая заключается в обеспечении собственной безопасности и в сохранении единства Европы. Мерц сообщил, что Берлин намерен преобразовать войска страны в наиболее мощную регулярную армию на континенте. По данным Bloomberg, в Германии уже ведется перепрофилирование части гражданской инфраструктуры под военные нужды.

Европейские страны продолжают ускоренно наращивать военный потенциал и увеличивать расходы на оборону. Германия при этом стремится стать одной из главных военных сил Европы, рассчитывая одновременно сохранить поддержку США и укрепить собственные возможности безопасности, пишет bb.lv.

Светлана Зубова
