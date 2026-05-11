В Вентспилсе спасатели извлекли из водоема погибшего человека, а на дорогах Латвии за сутки задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще один человек управлял транспортом под воздействием наркотиков.

Минувшие сутки в Латвии вновь прошли с трагедиями на воде и серьезными нарушениями на дорогах.

В Вентспилсе спасатели извлекли из водоема тело погибшего человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Тело передано сотрудникам Государственной полиции, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

С начала года спасатели уже достали из латвийских водоемов 19 погибших.

С наступлением теплого сезона число подобных случаев традиционно начинает расти — особенно в выходные дни и в местах отдыха у воды.

Одновременно полиция продолжает фиксировать большое количество нарушений на дорогах.

За последние сутки были задержаны семь водителей автомобилей или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, а еще один водитель находился под воздействием наркотических веществ.

В пяти случаях возбуждены уголовные процессы, что обычно означает более высокий уровень опьянения.

Еще в трех случаях начаты административные процессы — концентрация алкоголя у этих водителей не превышала 1,5 промилле.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий.

В пяти авариях пострадали люди — травмы получили шесть человек, среди них двое велосипедистов.

Большинство аварий с пострадавшими произошло в Рижском регионе.

Еще одно ДТП с двумя пострадавшими зарегистрировано в Земгале, а в Курземе произошла авария, в которой пострадал один человек.

В целом полиция зафиксировала 539 административных нарушений в сфере дорожного движения.

Почти половина из них связана с превышением скорости — за сутки выписано 240 штрафов.

Статистика показывает, что проблема опасного вождения в Латвии остается актуальной, несмотря на регулярные проверки и усиленный контроль полиции.

Особенно часто серьезные нарушения фиксируются именно в выходные дни, когда возрастает интенсивность движения и число водителей в состоянии опьянения.