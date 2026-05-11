Берлин возобновил переговоры с Вашингтоном о покупке американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. Власти ФРГ рассматривают эти системы как важный элемент сдерживания России и готовы увеличить расходы ради заключения сделки.

Власти ФРГ снова пытаются добиться покупки американских крылатых ракет Tomahawk после того, как Пентагон отказался от идеи разместить на территории Германии американский батальон, вооруженный такими системами. Такую информацию издание Financial Times (FT) получило от источников, знакомых со стратегией Берлина.

По данным издания, немецкие власти рассчитывают убедить администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продать Германии не только ракеты Tomahawk, но и наземные пусковые установки Typhon. В Берлине рассматривают эти системы как инструмент «сдерживания России».

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен отправиться в Вашингтон, чтобы возобновить переговоры о закупке дальнобойного вооружения. Как сообщил один из собеседников FT, предложение о приобретении таких систем ФРГ направляла еще в июле 2025 года, однако ответа от США так и не получила.

При этом источник не исключил, что встреча может сорваться из-за ухудшения отношений между главой Белого дома Дональдом Трампом и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Другой собеседник издания полагает, что Берлин, вероятно, готов заплатить за Tomahawk больше, чем Япония и Нидерланды, которые уже ожидают поставок этих ракет.

В материале отмечается, что в настоящее время в Европе нет готовых к немедленному применению наземных ракетных комплексов большой дальности.

Германия продолжает усиливать военный потенциал и добивается получения дальнобойных ракетных систем США, пишет bb.lv. На фоне роста напряженности в Европе Берлин стремится укрепить собственные возможности обороны и снизить зависимость от размещения американских вооружений на своей территории.