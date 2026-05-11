Для успешной посадки огурцов важно не только подготовить лунки, но и всю грядку. Огурцы активно поглощают органические вещества.
Поэтому гряды под огурцы следует тщательно заправлять. Ямки выкапывают глубиной не менее 40 см и заполняют различными отходами, от обрезков веток до перепревшей соломы и сорняков.
Для улучшения разложения растительных остатков можно добавить немного аммиачной селитры.
На дно ямы рекомендуется насыпать немного суперфосфата. Гранулы этого удобрения со временем почти не перемещаются в нижние слои грунта, и когда корни подрастут, они получат необходимую поддержку.
Готовую грядку обильно проливают водой для уплотнения и оставляют на 14 дней, чтобы земля усела.
В лунки с огурцами можно добавлять различные удобрения, но наибольшую пользу принесёт калий.
При его недостатке листья огурцов начинают сохнуть по краям, а плоды могут искривляться. Чтобы устранить эту проблему, необходимо внести калийные удобрения, лучше всего сернокислый калий.
Также часто в лунки распределяют комплексные удобрения, содержащие азот и другие элементы, например, азофоску.
Эти составы удобны, так как их дозировка уже рассчитана производителем, что помогает избежать передозировки и дефицита веществ. Результаты от их применения стабильные и положительные.
Кроме того, в посадочные ямки полезно внести карбамид.
Если его просто рассыпать по поверхности гряды, почти весь азот улетучится, поэтому лучше вносить его глубже в землю. Таким образом, мочевина отдаст всю пользу саженцам.
Это наиболее экономный и эффективный способ применения. Однако важно помнить, что гранулы не должны соприкасаться с молодыми корнями.
Их следует рассыпать на дно и прикрыть пятисантиметровым слоем почвы, а затем высаживать рассаду. В противном случае возможны ожоги корней.
