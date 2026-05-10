«В течение пяти лет произойдут огромные изменения» – США предсказали потрясения и хаос 0 877

Дата публикации: 10.05.2026
Республиканская партия США рискует утратить контроль над палатой представителей на промежуточных выборах этой осенью, в результате в стране произойдет усиление политических и социальных конфликтов вплоть до президентских выборов в 2028 году.

Об этом заявил в подкасте газеты The New York Times основатель крупнейшего американского хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио.

Бизнесмен признался, что опасается возникновения непримиримых разногласий, из-за которых поддержание закона и порядка окажется под угрозой. «Я обеспокоен, но не предсказываю масштабное насилие. Насилие может иметь широкие масштабы. В Соединенных Штатах оружия больше, чем людей», — добавил Далио.

Потрясения для США будут связаны с дефицитом бюджета, растущим разрывом в уровне благосостояния, политическими разногласиями, ожидает инвестор. По его мнению, возникновению хаоса также поспособствуют новая геополитическая система и сбои, вызванные искусственным интеллектом.

«В течение пяти лет произойдут огромные изменения, все эти силы сойдутся воедино. И по другую сторону этого мира он станет почти неузнаваемым. Он будет совсем другим, это будет период больших перемен и больших потрясений», — предупредил Далио.

Далио добавил, что возможный финансовый кризис в США сильно ограничит возможности для расходов — ни на военные, ни на социальные нужды средств не останется. По его словам, дисбаланс спроса и предложения будет толкать процентные ставки вверх, что ударит по заимствованиям и рынкам, а центробанки в ответ начнут печатать деньги, создавая стагфляционную среду.

При этом инвестор подчеркнул, что сводить все к вопросу, «победят США или проиграют» в грядущей экономической и политической перспективе, нельзя. «Для того чтобы страна была здоровой, любой стране нужно сделать всего три вещи, и это подтверждается историей», — заявил Далио.

Во-первых, хорошо воспитывать детей, развивая их способности и цивилизованность. Во-вторых, создать среду, где царит порядок, высокая производительность и люди могут ладить друг с другом. В-третьих, не ввязываться в войны — ни в гражданские, ни в международные, заключил он.

