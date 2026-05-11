Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хезболла» поразила систему ПВО Израиля дроном и обнародовала кадры атаки 0 619

В мире
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: ПВО Израиля

«Хезболла» опубликовала видео атаки беспилотника на израильскую систему ПВО у северной границы. Хотя ЦАХАЛ официально не комментирует инцидент, источники в военных кругах не отрицают подлинность записи.

В воскресенье вечером "Хезболла" обнародовала кадры атаки и на видео четко видно момент попадания беспилотника в установку ПВО на северной границе. Армия обороны Израиля официально не комментирует инцидент.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Однако источники в военных кругах не отрицают подлинность записи. Специалисты предполагают, что сама атака произошла несколько дней назад. Боевикам понадобилось время на монтаж и публикацию материала.

FPV-дроны стали настоящей проблемой для Израиля, ведь террористы в последнее время стали все чаще их использовать. Передовые системы отслеживания не всегда видят дрон. Малый размер помогает скрываться, а низкая высота полета также играет на руку врагу.

Израильские военные сейчас внедряют пилотные программы для идентификации малых целей. Офицеры ЦАХАЛ признают сложность ситуации. Процесс идет трудно, ведь армия вынуждена реагировать в режиме реального времени, говорится в материале издания.

Еще в середине марта бывший начальник ПВО Израиля Ран Кочав предупреждал, что армия недостаточно защищает свои самые ценные объекты. Речь идет о системах "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела".

По словам генерала, если эти установки будут поражены, более широкая оборона страны может просто развалиться. Теперь эти опасения подтверждаются на практике и Израиль вынужден срочно менять подходы к защите собственного неба.

Использование малых FPV-дронов становится всё более серьёзным вызовом даже для высокотехнологичной армии Израиля, пишет bb.lv. Ситуация показывает, что современные системы ПВО уязвимы перед дешёвыми и беспилотниками, а значит военным приходится срочно искать новые методы защиты стратегических объектов.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Маск
Изображение к статье: У берегов Тенерифе идёт эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус. Иконка видео
Изображение к статье: НЛО на поле боя
Изображение к статье: Елена Ульянова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео