В Норвегии Во время прогулки с классом школьник Хенрик Рефснес Мёртведт заметил торчащий из земли предмет, который оказался древним мечом возрастом около 1300 лет.

Если вы думаете, что археологи давно перекопали всю Европу вдоль и поперек, вынув из земли все артефакты прошлого, тогда вы сильно заблуждаетесь. В Норвегии мальчик нашел настоящий меч викингов просто во время школьной экскурсии.

Как пишет Bild, в конце апреля шестилетний Хенрик Рефснес Мёртведт, учащийся первого класса школы в городке Браннбу (80 км к северу от Осло), отправился на школьную экскурсию с классом. Во время прогулки по полю он заметил торчащее из земли нечто, похожее на рукоять очень старого меча.

Мальчик вытащил на поверхность предмет и моментально превратился в самого юного археолога на планете. Ржавая и слегка погнутая железяка оказалась мечом длиной около 1,3 метра, как выяснилось позже, из ранней эпохи викингов.

«Вот эта часть торчала наружу! На ней были ржавчина и земля. Я решил поднять и посмотреть, что это такое», — рассказал мальчик газете Hadeland.

О находке незамедлительно проинформировали местные власти.

"Мы считаем, что мечу около 1300 лет, то есть он относится к эпохе Меровингов или началу эпохи викингов", – позже рассказали специалисты.

Археологи считают находку уникальной и предполагают, что меч относится к эпохе Меровингов или самому началу эпохи викингов. Специалисты также отметили, что мальчик и его учителя поступили правильно, сразу сообщив о находке властям и археологам.