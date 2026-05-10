Истощенная хаски, обнаруженная во Флориде за тысячи километров от дома, смогла воссоединиться с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

«Тринадцатилетняя хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя более десяти лет после своего исчезновения благодаря микрочипу», – сообщает журнал People.

Животное потерялось в 2014 году во время переезда мужчины из штата Нью-Мексико в Техас. Спустя 12 лет скитаний по улицам собаку спасли сотрудники приюта во Флориде. Расстояние от места пропажи до точки обнаружения составило более 2,2 тыс. километров.

Сьерру нашли в очень плохом состоянии, однако работники учреждения просканировали вживленный чип и оперативно связались с владельцем. Мужчина давно не надеялся увидеть питомца, но в итоге благополучно забрал хаски домой.