Пропавшая 12 лет назад хаски вернулась домой благодаря чипу 0 319

Техно
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чип

Истощенная хаски, обнаруженная во Флориде за тысячи километров от дома, смогла воссоединиться с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

«Тринадцатилетняя хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя более десяти лет после своего исчезновения благодаря микрочипу», – сообщает журнал People.

Животное потерялось в 2014 году во время переезда мужчины из штата Нью-Мексико в Техас. Спустя 12 лет скитаний по улицам собаку спасли сотрудники приюта во Флориде. Расстояние от места пропажи до точки обнаружения составило более 2,2 тыс. километров.

Сьерру нашли в очень плохом состоянии, однако работники учреждения просканировали вживленный чип и оперативно связались с владельцем. Мужчина давно не надеялся увидеть питомца, но в итоге благополучно забрал хаски домой.

