Компания Blue Origin столкнулась с серьезным инцидентом во время испытаний своей тяжелой ракеты New Glenn. Аппарат взорвался на стартовой площадке во Флориде во время проверки двигателей, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась во время испытаний на мысе Канаверал в США.

Инцидент произошел вечером в четверг во время наземной проверки двигателей на стартовой площадке. В компании подтвердили происшествие, сообщив, что во время испытаний была зафиксирована «аномалия».

По имеющейся информации, ракета взорвалась еще до запуска — непосредственно во время технических испытаний. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Ракета New Glenn является одним из крупнейших космических проектов компании Blue Origin. Она разрабатывается как многоразовая тяжелая ракета-носитель для вывода спутников на орбиту, а также для будущих пилотируемых и грузовых космических миссий. Проект считается одним из главных конкурентов ракет компании SpaceX на рынке космических запусков.

Название New Glenn дано в честь американского астронавта Джона Гленна — первого американца, совершившего орбитальный полет вокруг Земли.

Пока Blue Origin не раскрывает детали произошедшего и не сообщает, насколько серьезно повреждена стартовая инфраструктура и как инцидент повлияет на дальнейшую программу испытаний.

В последние годы компания активно наращивает присутствие на рынке космических запусков, поэтому расследование причин аварии будет иметь важное значение для дальнейшей судьбы проекта New Glenn.