«Убей себя сам»: Эстония высказала претензии Киеву из-за залетов дронов 5 9305

В мире
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон.

Власти Эстонии ожидают от Украины большего контроля над своими беспилотниками. Об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур, сообщает ERR.

«Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью», — сказал Певкур.

Министры обороны Эстонии и Украины в последний раз разговаривали неделю назад, когда один дрон вошел в воздушное пространство Эстонии. По словам Певкура, в тот раз снова обсуждались все те меры, о которых говорилось ранее.

«Можно изменить траекторию, можно контролировать полет дрона благодаря тому, что в них встроены так называемые kill switch («убей себя сам») – автоматические системы самоуничтожения. Если видно, что дрон отклоняется от курса, можно дистанционно ликвидировать его», – пояснил Певкур.

Отмечается, что после нескольких инцидентов с дронами Киев хочет направить в страны Балтии своих экспертов для усиления воздушной безопасности и уже связалась по этому поводу с посольством Эстонии.

Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям, однако, как отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, правительство Эстонии очень обеспокоено риском серьезных происшествий. Снижение рисков уже обсуждалось с украинской стороной.

При этом необходимо понимать, что украинские дроны летают рядом с границей не случайно. По словам министра, Россия боится НАТО, поэтому, например, не применяет ракетные системы рядом с границей.

#НАТО #Эстония #Украина #безопасность #технологии #дроны #Россия #политика
