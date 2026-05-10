Китай незаметно для других стран сократил импорт нефти примерно на четверть по сравнению с довоенным уровнем, однако это не привело к снижению внутренних запасов, что может говорить о значительном снижении спроса на ресурс, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Больше продают – больше остается

В материале отмечается, что последние несколько недель китайские государственные нефтяные компании перепродают часть своих нефтяных партий конкурентам, что указывает на избыток предложения — что необычно в условиях дефицита. Как заявили изданию руководители нефтяных отраслей, действия Пекина ограничили рост цен на нефть и повлияли на торги.

Данные компании Vortexa, занимающейся анализом товарных рыков, показывают, что Китай покупает у сторонних поставщиков около 8,2 млн баррелей нефти ежедневно, в то время как в довоенное время он приобретал 11,7 млн.

Как пишет Bloomberg, сокращение импорта могло бы быть логичным, если бы Пекин использовал свои нефтяные резервы или сокращал коммерческие запасы, однако этого не произошло. Напротив, согласно спутниковым данным, запасы Китая продолжают расти.

Электромобилям бензин не нужен

Отвечая на вопрос, как Китаю удается импортировать гораздо меньше нефти, чем раньше, и при этом не истощать запасы, издание напомнило, что в прошлом Китай закупал гораздо больше нефти, чем ему было необходимо, создавая резервы на случай чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день запасы страны составляют почти 1,4 млрд баррелей, что значительно превышает 400 млн баррелей у США и 260 млн у Японии, говорится в материале агентства.

Однако есть еще одна причина сокращения Китаем импорта нефти, пишет издание.

Неназванные нефтяные трейдеры рассказали Bloomberg, что экономическая активность Пекина, вероятно, ниже, чем считалось ранее, что ведет к снижению потребления нефти.

Катализатором этого замедления, по мнению издания, могло стать влияние войны в Иране на ряд клиентов Китая в регионе, включая Филиппины, Вьетнам и Таиланд. Кроме того, рост популярности электромобилей, улучшение общественного транспорта и возможность работать из дома позволили китайским семьям лучше справляться с ростом цен на нефть, отмечает Bloomberg.

Уникальный случай

Как оценило международное энергетическое агентство (МЭА), спрос на нефть в Китае в марте и апреле снизился в годовом исчислении примерно на 110 тыс. баррелей в день — до 17 млн баррелей. Однако и это падение не объясняет такое сильное сокращение импорта, пишет издание.

По мнению некоторых опрошенных Bloomberg экспертов, снижение спроса, в том числе, связано с китайской нефтехимической промышленностью, которая внесла наибольший вклад в рост потребления нефти за последние пять лет. Однако китайский случай уникален — помимо использования нефти и СПГ в качестве сырья, в стране существует параллельное производство, использующее уголь.

В то же время, агентство предполагает, что Китай, вероятно, понемногу использует свои стратегические запасы, в том числе из подземных хранилищ, которые невозможно увидеть со спутников. Тем не менее, «сегодня Китай ребалансирует нефтяной рынок», заключил Bloomberg.