Нехватка нефти в мире достигла критического показателя. Можно ли что-то предпринять?

Дата публикации: 10.05.2026
В саудовской нефтяной компании Saudi Aramco cчитают, что нехватка нефти на мировым рынке уже составила около 1 млрд баррелей из-за блокады Ормузского пролива. На ситуации также сказался многолетний дефицит инвестиций.

Из-за войны США и Израиля с Ираном на мировом рынке за последние два месяца образовалась нехватка около 1 млрд баррелей нефти, считают в саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает агентство Reuters.

По оценке главы компании Амина Насера, даже если блокада Ормузского пролива будет снята, и поставки нефти возобновятся, потребуется время для стабилизации рынка и цен на сырье. Насер подчеркнул, что помимо войны США и Израиля с Ираном на рынке сказывается многолетний дефицит инвестиций, который усилил нагрузку на и без того низкие мировые запасы нефти.

Как пишет Reuters, в первом квартале 2026 года чистая прибыль Saudi Aramco, одной из крупнейших нефтяных компаний, на которую приходится около 12% всех мировых запасов нефти, выросла на 25% и составила 32,5 млрд долларов.

Чтобы обойти блокаду Ормузского пролива, Saudi Aramco использует свой нефтепровод, который транспортирует до 7 миллионов баррелей сырой нефти в сутки от восточного побережья Персидского залива к Красному морю, рассказал Насер.

Запасы нефти сокращаются рекордными темпами

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков S&P Global Energy и Goldman Sachs писала, что по итогам апреля 2026 года мировые запасы нефти сократились на рекордные 200 млн баррелей.

По подсчетам S&P, за апрель объемы нефти сократились на 6,6 млн баррелей в сутки, несмотря на снижение спроса. Он рухнул на 5 млн баррелей в сутки - это второе крупнейшее падение за всю историю наблюдений. Сильнее спрос на нефть опускался лишь во время пандемии коронавируса.

Эксперты считают, рынок еще не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому "рост цен на нефть еще впереди.

Как поясняет Financial Times, общие мировые запасы добытой сырой и еще не переработанной нефти оцениваются сегодня примерно в 4 млрд баррелей. Однако большая часть этого объема задействована в повседневных операциях, которые необходимы для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, по которым транспортируется сырье, рассказывает "Немецкая волна".

