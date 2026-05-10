Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Киев признал, что в Латвию вторглись украинские дроны. Но Украина не виновата 6 7881

Наша Латвия
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV

Нефтебаза в Резекне.

Министру иностранных дел Латвии Байбе Браже позвонил глава МИДа Украины Андрей Сибига и рассказал об атаке дронов на нефтебазу в Резекне.

Отметим, что ранее, 8 мая, Сигиба уже звонил в Ригу. Тогда он сказал: «"Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы искренне извинимся перед нашими латвийскими друзьями».

Прошло два дня и министры опять созвонились:

«Я только что провел еще один обмен мнениями с Байбой Браже о недавних инцидентах с дронами в Латвии.

Расследования доказали, что это было результатом целенаправленных действий российской электронной войны, когда украинские дроны были умышленно сбиты с курса от своих целей в России.

Я подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных инцидентов, в том числе с прямым участием наших специалистов.

Наша цель — обеспечить максимальную безопасность для Латвии, других балтийских государств и Финляндии. Во-первых, эффективно противодействуя российской агрессии и ослабляя военную машину России. Во-вторых, помогая укреплять защиту воздушного пространства наших друзей», – написал Сигиба в Х. В данной записи об обещанных извинениях ничего не говорится.

Как сообщал bb.lv, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотных летательных аппаратов, залетевших. Два дрона врезались в нефтехранилище в Резекне, где взорвались.

Читайте нас также:
#Украина #Латвия #безопасность #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
21
1
2
3
1
4

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Счетчик электричества
Изображение к статье: Ненастье и солнце над Ригой и Сигулдой
Изображение к статье: Смартфон и карта региона Латгале.
Изображение к статье: Черешня в ведерке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео