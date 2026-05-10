Министру иностранных дел Латвии Байбе Браже позвонил глава МИДа Украины Андрей Сибига и рассказал об атаке дронов на нефтебазу в Резекне.

Отметим, что ранее, 8 мая, Сигиба уже звонил в Ригу. Тогда он сказал: «"Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы искренне извинимся перед нашими латвийскими друзьями».

Прошло два дня и министры опять созвонились:

«Я только что провел еще один обмен мнениями с Байбой Браже о недавних инцидентах с дронами в Латвии.

Расследования доказали, что это было результатом целенаправленных действий российской электронной войны, когда украинские дроны были умышленно сбиты с курса от своих целей в России.

Я подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных инцидентов, в том числе с прямым участием наших специалистов.

Наша цель — обеспечить максимальную безопасность для Латвии, других балтийских государств и Финляндии. Во-первых, эффективно противодействуя российской агрессии и ослабляя военную машину России. Во-вторых, помогая укреплять защиту воздушного пространства наших друзей», – написал Сигиба в Х. В данной записи об обещанных извинениях ничего не говорится.

I just had another exchange with @Braze_Baiba about the recent drone incidents in Latvia.



The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.



I reaffirmed Ukraine’s willingness… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2026

Как сообщал bb.lv, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотных летательных аппаратов, залетевших. Два дрона врезались в нефтехранилище в Резекне, где взорвались.