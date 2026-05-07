Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС), пишет ЛЕТА. На месте происшествия работают подразделения НВС, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Главное об инциденте

В Латвию со стороны России залетели несколько беспилотников, два из них упали в Латгалии.

Один дрон упал на нефтебазе в Резекне, повреждены четыре пустых резервуара, возгорание быстро потушили.

Место падения второго беспилотника еще ищут.

В Резекне отменили занятия в школах, в Балвском и Лудзенском краях обучение перевели на дистанционный режим.

Жителям рекомендовали оставаться в помещениях, не приближаться к подозрительным объектам и звонить 112.

НВС привели в готовность мобильные группы ПВО, воздушное пространство патрулируют истребители НАТО.

Полиция начала уголовный процесс по статье о преступлениях против государства.

Министр обороны заявил, что ситуация находится под контролем.

Премьер-министр ожидает докладов ответственных министров.

НВС: Угроза в воздушном пространстве Латгале устранена

Объявленная утром в четверг угроза в воздушном пространстве Балвского, Лудзенского и Резекненского краев устранена, свидетельствует сообщение на сайте "112.lv", пишет ЛЕТА.

"Национальные вооруженные силы информируют, что угроза в воздушном пространстве устранена, дополнительная информация последует в аккаунтах НВС в социальных сетях "Latvijas armija"," — говорится в сообщении.

Что произошло

В ГПСС агентству ЛЕТА сообщили, что в ночь на четверг около 3:30 были получены несколько звонков на номер 112 о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытого горения уже нет, однако проводятся необходимые мероприятия по охлаждению одного резервуара.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтар Скудра подтвердил агентству ЛЕТА, что один из дронов упал на территории филиала ООО "East-West Transit" в Резекне. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

По запросу НВС в 4:09 ГПСС разослала предупреждение по системе сотового оповещения в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 — в Резекненском крае.

Жители Резекне в различных каналах обмена информацией сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул моторов в небе и звуки, напоминающие самолет. Также были слышны звуки, похожие на взрывы, и видны вспышки света.

🔴 NBS informē, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā turpinās un spēkā ir visi esošie brīdinājumi Ludzas, Balvu un Rēzeknes novadiem!



LSM Latgales redakcijas kolēģi, strādājot notikuma vietā pie Rēzeknes naftas bāzes, novēroja zemu lidojošu bezpilota lidaparātu. pic.twitter.com/tbubpPX2YF — LTV Panorāma (@ltvpanorama) May 7, 2026

Предполагаемый взрыв или пожар, сообщение о котором получила ГПСС, произошел на объекте в городе Резекне, недалеко от железной дороги и магазина "Maxima". Жители также делились в социальных сетях видео, на которых над Резекне видна вспышка света и слышен звук, характерный для взрыва.

Незадолго после 6 часов утра ГПСС сообщила, что при проверке нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенная температура в них не была зафиксирована.

Найдено место падения одного дрона, но угроза сохраняется

Найдено место падения одного из беспилотников, залетевших в воздушное пространство Латвии, однако угроза еще не миновала, заявил в четверг около 6:30 в интервью Латвийскому радио начальник Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Марис Тутин, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что еще минувшей ночью было несколько признаков, указывавших на возможное проникновение беспилотника в воздушное пространство Латвии, и эти опасения подтвердились. Были приведены в действие мобильные группы противовоздушной обороны НВС, а также продолжается патрулирование воздушного пространства Балтии силами союзников, подчеркнул Тутин.

Полковник НВС подтвердил, что найдено место падения одного дрона.

"Пока мы не хотим вдаваться в спекуляции о количестве", — отметил он, подчеркнув, что на месте продолжается работа совместно с партнерами из Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Государственной полиции.

Увидев что-либо подозрительное, он призвал жителей сообщать об этом по телефону 112 и не приближаться самостоятельно.

"Они (дроны) могут быть потенциально очень опасны", — пояснил Тутин.

Отвечая на вопрос, могут ли жители конкретного региона сегодня заниматься своими делами, Тутин подчеркнул, что угроза еще не устранена. "У нас по-прежнему есть информация, что в воздухе, возможно, находится как минимум один или несколько дронов", — сообщил он.

Тутиньш рекомендовал дождаться окончания угрозы, прежде чем отправляться по повседневным делам.

Один беспилотник упал на нефтебазе

Заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис незадолго до 7 часов утра в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» пояснил, что полиция получила информацию о двух возможно упавших дронах — один, предположительно, упал на нефтебазе, а место падения второго еще разыскивается.

Зеллис также подтвердил, что оперативные службы на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обнаружили возможные обломки дрона. Он подчеркнул, что в настоящее время пожар на месте происшествия локализован и угрозы нет. Одновременно Государственная полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Зеллис также отметил, что на территории данного объекта хранения нефтепродуктов создан оперативный штаб управления.

Повреждены четыре пустых нефтяных резервуара

Позже стало известно, что в результате инцидента с дроном, произошедшего рано утром в четверг в Резекне, были повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не находились нефтепродукты.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 3:30 на номер 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне.

На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых нефтепродуктов не было. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров, которую оперативно потушили. При проверке резервуаров с помощью тепловизора повышенная температура в них не была зафиксирована.

Государственная полиция подтверждает, что оперативные службы на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обнаружили возможные обломки дрона. Полиция начала уголовный процесс по 10-й главе Уголовного закона — "Преступления против государства". Правоохранители оцепили пострадавшую территорию и продолжают расследование.

На месте происшествия работали пожарные с шестью автоцистернами и автолестницей, а также сотрудники Государственной полиции и Национальных вооруженных сил (НВС).

В некоторых школах отменены занятия

В Резекне и Резекненском крае в четверг отменены занятия во всех учебных заведениях, тогда как в Балвском и Лудзенском краях обучение будет проходить дистанционно, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлениях.

Самоуправление города Резекне сообщило, что с учетом предупреждения по системе сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве Резекне и Резекненского края такое решение приняла Комиссия по гражданской обороне.

Решение согласовано с ответственными службами.

Самоуправление также призывает работодателей принять решение об организации работы в соответствии с ситуацией и рекомендациями ответственных служб.

"Призываем жителей соблюдать указания по безопасности, не собираться в группы, не приближаться к неизвестным объектам и следить за информацией в официальных СМИ и сообщениях ответственных служб. Призываем сохранять спокойствие и действовать ответственно", — призывает местная власть.

Вышеупомянутую информацию агентству ЛЕТА подтвердил и председатель Резекненской краевой думы Гунтар Скудра.

Заместитель председателя Лудзенской краевой думы Модрис Карпов подтвердил агентству ЛЕТА, что принято решение отменить очное обучение в учебных заведениях края, то есть занятия будут проходить дистанционно, а сотрудникам самоуправления также дано распоряжение работать удаленно.

Самоуправление Балвского края в социальных сетях сообщает, что с учетом сложившейся ситуации принято решение организовать учебный процесс в образовательных учреждениях края дистанционно. Дошкольные образовательные учреждения будут работать в дежурном режиме, сообщил Латвийскому телевидению председатель думы Балвского края Янис Труповниекс.

Министр всех успокоил

Национальные вооруженные силы (НВС) совместно с союзниками по НАТО максимально контролируют воздушное пространство Латвии, подчеркнул вскоре после 7 часов утра в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» министр обороны Андрис Спрудс, пишет ЛЕТА.

Он сообщил, что в воздухе находятся и истребители НАТО.

Министр подтвердил, что сам направляется в Резекненский край.

"Там ситуация действительно сложная, и угроза сохраняется", — подчеркнул министр, добавив, что угроза сохраняется также в Балвском и Лудзенском краях.

Как отметил министр, произошедшее еще раз указывает на то, что российская агрессия против Украины имеет более широкие последствия для региона.

Министр пояснил, что на первый взгляд существует вероятность того, что это дроны, направленные со стороны Украины в Россию, однако пока это лишь предположения, которые необходимо оценить.

"Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по целям на территории России", — подчеркнул министр, пообещав информировать общественность, как только появится больше ясности относительно целей этих дронов.

Спрудс также пояснил, что в настоящее время ведется активная коммуникация между ответственными учреждениями и самоуправлениями. Министр подчеркнул, что уже связался с руководителями краев.

Подводя итог, Спрудс отметил, что речь идет о чрезвычайной ситуации, которая будет оцениваться и правительством, однако сначала ее необходимо разрешить.

Силиня ожидает докладов ответственных министров

Премьер-министр Эвика Силиня после завершения инцидентов с дронами в Латгале ожидает от ответственных министров докладов о произошедшем, сообщила глава правительства в Twitter.

Она призывает жителей следовать указаниям Латвийской армии и ответственных должностных лиц.

Силиня подчеркнула, что находится в постоянном контакте с министрами обороны и внутренних дел, а также с государственными службами безопасности.

Тревога была объявлена рано утром

Как уже сообщалось, после 4 часов утра в Балвском, Лудзенском и Резекненском краях было разослано предупреждение по системе сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Как свидетельствует информация на сайте "112.lv", НВС информируют жителей соответствующих территорий о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Жителей Балвского, Лудзенского и Резекненского краев призывают укрыться в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по телефону 112.

Как сообщалось, в последние месяцы жители Латгале уже получали аналогичные предупреждения по системе сотового оповещения, и они были связаны, вероятнее всего, с приближением или вхождением в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне.

НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу. Армия усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения.

Пока продолжается российская агрессия против Украины, повторение случаев, когда иностранные беспилотники залетают в воздушное пространство Латвии или приближаются к нему, остается возможным, признают НВС.