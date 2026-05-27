«Климат, в котором мы живём сегодня, уже не тот, в котором мы выросли, и наши здания и инфраструктура совершенно не готовы к будущему».

Рекордная майская жара охватила значительную часть Европы: страны по-прежнему находятся под «мощным» куполом тепла, и эксперты предупреждают, что худшее ещё впереди.

Французское метеобюро Météo France сообщило в понедельник, 25 мая, что на более чем 350 метеостанциях зарегистрированы новые месячные максимумы, а самая высокая температура, 37,1 °C, отмечена в районе Оссегора, недалеко от Биаррица. Эта экстремальная жара уже связана с несколькими смертельными случаями и не собирается отступать.

Рекорд самой жаркой майской даты в Великобритании был побит и вчера — второй день подряд, поскольку в отдельных районах Лондона температура превысила изнурительные 35 °C.

По данным сервиса погодных прогнозов WFY24, в десятках европейских столиц температура значительно превышала климатическую норму для этого времени года.

Наибольшее отклонение от нормы зафиксировано в Лондоне, где температура превысила средние майские значения более чем на 16 °C, тогда как Париж (+14 °C), Берлин (+11 °C), Лиссабон (+10 °C) и Мадрид (+10 °C) также столкнулись с исключительной жарой. Даже более прохладные регионы, такие как Осло, наслаждались мягкой погодой: там было 18 °C, на 3 °C выше средних значений для конца мая.

Виновато ли изменение климата в майской жаре, охватившей Европу? Синоптики объясняют продолжительную экстремальную жару куполом тепла, который запирает горячий воздух, однако сам этот феномен становится всё более частым из-за вызванного человеком глобального потепления.

«Эта рекордная жара буквально вся несёт на себе отпечаток изменения климата», — говорит Фридерике Отто, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона.

«Такие температуры ещё недавно были исключением даже в разгар лета. Видеть 35 °C в Великобритании весной по‑настоящему поразительно, но наука однозначна: изменение климата делает эти волны тепла жарче, длиннее и намного более частыми».

Что такое тепловой купол и почему Европа задыхается от рекордной майской жары

Отто предупреждает, что череда температурных рекордов будет продолжаться до тех пор, пока не сократятся глобальные выбросы и страны не достигнут углеродной нейтральности.

«Климат, в котором мы живём сегодня, уже не тот, в котором мы выросли, а наши здания и инфраструктура катастрофически не готовы к тому, что нас ждёт дальше, — добавляет она. — Хотя нам и удалось несколько сократить выбросы, происходит это слишком медленно».

Какие страны сильнее всего пострадают от роста температур в 2026 году?

Служба изменения климата «Коперник» (C3S) Европейского союза и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозируют, что на лето 2026 года, вероятнее всего, повлияет «относительно слабый характер атмосферного давления».

Это может существенно отразиться на температуре, ослабляя ветры и часто приводя к жарким, застойным дням.

Ожидается, что в этом году сезонные температуры будут выше нормы во всех регионах, причём наиболее уверенный сигнал даётся по юго-восточным районам континента, а C3S также указывает на менее обильные, чем обычно, осадки в восточной части Европы.

Основательница сервиса мировых погодных прогнозов WFY24 (источник на английском языке) Иоанна Вергини сообщила Euronews Earth, что Европе следует готовиться к «комбинации жары и засухи на юге, дуге лесных пожаров от Португалии до Греции, а затем — к внезапным наводнениям осенью».

На каждый 1 °C повышения температуры воздуха атмосфера может удерживать примерно на 7 % больше влаги, что приводит к более интенсивным и сильным осадкам.

«Южная Европа по-прежнему остаётся самым уязвимым регионом, но центральная и восточная Европа нагреваются быстрее всего и хуже всего приспособлены к дням с температурой выше 35 °C, которые теперь стали для них рутиной, — говорит Вергини. — Именно в городах гибнет больше всего людей».

Такая инфраструктура, как бетон и асфальт, накапливает тепло и поддерживает высокие температуры на улице, особенно в городах. Это явление называется эффектом городского теплового острова.

Как европейцам пережить экстремальную жару этим летом?

Европейские города всё активнее занимаются защитой жителей от теплового стресса. Так, в Испании действует самая большая в мире сеть климатических убежищ, обеспечивающих доступ к общественным зданиям с бесплатными местами для отдыха, водой и кондиционерами.

В одной только Барселоне уже насчитывается 400 климатических убежищ в общественных зданиях — от библиотек и музеев до спортцентров и торговых центров. Другие города перенимают эту инициативу: Генеральный совет Бухареста в начале месяца одобрил создание климатических убежищ.

Такие города, как Париж, готовятся к росту температур уже десятилетиями, стремясь превратить раскалённые улицы в «зелёные оазисы». С 2020 года там убрали более 6 000 парковочных мест и ликвидировали 1,3 гектара асфальта, чтобы освободить пространство для озеленения улиц.

К 2024 году в Париже насчитывалось почти 100 улиц с клумбами и зелёными насаждениями, где природа соседствует с городской жизнью. Деревья и растения улучшают качество воздуха, что особенно важно для загрязнённых городов.

С 2020 года в Париже высадили более 100 000 деревьев, чтобы обеспечить больше тени для жителей и увеличить поглощение парниковых газов.

«Знайте систему предупреждений о жаре в вашей стране, навещайте пожилых соседей и не рассчитывайте на то, что ночью станет прохладно», — добавляет Вергини.

«Тропические ночи, когда температура не опускается ниже 25 °C, теперь стали нормой в южной Европе и усиливают дневной стресс для организма».

Эксперт призывает власти перестать относиться к планированию мер по защите от жары как к чисто «реактивному» и обязательно планировать такие меры заранее. «Сезонные прогнозы дают фору в несколько месяцев, но не хватает их оперативного использования», — говорит она.