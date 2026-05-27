Спустя четыре месяца после создания счет "Совета мира" пуст, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника. Из-за отсутствия финансирования организация Трампа оказалась в ситуации неопределенности.

Несмотря на обещания нескольких стран выделить в общей сложности 17 млрд долларов "Совету мира", созданному президентом США Дональдом Трампом, эта организация спустя четыре месяца после учреждения так и не получила никаких денег. Об этом в среду, 27 мая, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

По целям "Совета мира" нет прогресса

"Не было зачислено ни единого доллара", - заявил изданию один из собеседников. Из-за этого организация оказалась в правовой и политической неопределенности, что затормозило реализацию ее проектов по восстановлению сектора Газа, отмечает FT.

По данным газеты, прогресса нет ни по одной из трех главных целей "Совета мира", включающих разоружение палестинской группировки ХАМАС, вывод израильских войск из сектора Газа и его восстановление. При этом на восстановление палестинского анклава не было перечислено "ни одного американского доллара", указывается далее.

"Совет мира" принимает пожертвования в обход фонда

Представитель "Совета мира" и еще один источник, знакомый с порядком работы новой организации указали, что она принимает пожертвования напрямую через свой счет в банке JPMorgan вместо того чтобы использовать фонд, находящийся под управлением Всемирного банка и одобренный ООН. При этом в отношении счета в JPMorgan отсутствуют какие-либо независимые требования к прозрачности, тогда как Всемирный банк обязан отчитываться о финансовом положении фонда помощи сектору Газа перед донорами, указывается далее.

Как отмечается далее, взносы Марокко в размере около 20 млн долларов помогли профинансировать деятельность офиса "высокого представителя Совета мира по вопросам послевоенного устройства Газы" Николая Младенова, а также зарплаты членов палестинского технократического комитета, сформированного "Советом" для управления сектором Газа.

Reuters: Деньги выделили лишь Марокко и ОАЭ

О проблемах с выделением денег "Совету мира" сообщалось и ранее. Из девяти стран, пообещавших направить в него средства, сделали это только ОАЭ, Марокко и сами США, писало Reuters в апреле. Общая собранная сумма составила менее 1 млрд долларов.

На заседании "Совета мира" в Вашингтоне в феврале Трамп объявил, что страны-участницы организации - Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт - пообещали выделить для сектора Газа 7 млрд долларов. США должны были добавить к этой сумме еще 10 млрд, ООН - 2 млрд. Деньги среди прочего должны были пойти на финансирование курируемого "Советом мира" национального комитета по управлению Газой (NCAG), которому планировалось передать контроль над регионом после разоружения ХАМАС.

По информации Reuters, представитель "Совета мира" Младенов заявил палестинским организациям, что "денег в данный момент нет". В "Совете" отвергли сообщения о нехватке средств.