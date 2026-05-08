Украина специально не направляла свои дроны в сторону Латвии, утверждает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.

Сибига провел телефонный разговор с латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которого речь шла о недавнем вторжении дронов в воздушное пространство Латвии.

Как отметил Сибига, Украина поддерживает тесный контакт с Латвией, и компетентные органы обмениваются информацией, чтобы выяснить суть произошедшего.

"Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы искренне извинимся перед нашими латвийскими друзьями.

Что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии", - подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что Украина уже ранее принесла извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за непреднамеренные инциденты с дронами.

We are in close contact with Latvia over the recent drone incidents, and our competent authorities are sharing information to get to the bottom of what happened.



"Наши специализированные ведомства тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму риск повторения подобных инцидентов", - добавил Сибига.

Он также сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского Украина рассматривает возможность направления своих экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства стран Балтии на фоне подобных инцидентов.

Как сообщал bb.lv, 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории России залетели неизвестные дроны. Официально их не идентифицировали как украинские. В Минобороны использовали такую формулировку – «вероятней всего» украинские.