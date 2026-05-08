Резервуар в который врезался дрон.
Украина специально не направляла свои дроны в сторону Латвии, утверждает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.
Сибига провел телефонный разговор с латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которого речь шла о недавнем вторжении дронов в воздушное пространство Латвии.
Как отметил Сибига, Украина поддерживает тесный контакт с Латвией, и компетентные органы обмениваются информацией, чтобы выяснить суть произошедшего.
"Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы искренне извинимся перед нашими латвийскими друзьями.
Что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии", - подчеркнул он.
Глава МИД напомнил, что Украина уже ранее принесла извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за непреднамеренные инциденты с дронами.
I was glad to speak with my good friend and colleague from Latvia @Braze_Baiba.
We are in close contact with Latvia over the recent drone incidents, and our competent authorities are sharing information to get to the bottom of what happened.
If there is a confirmation that…
"Наши специализированные ведомства тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму риск повторения подобных инцидентов", - добавил Сибига.
Он также сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского Украина рассматривает возможность направления своих экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства стран Балтии на фоне подобных инцидентов.
Как сообщал bb.lv, 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории России залетели неизвестные дроны. Официально их не идентифицировали как украинские. В Минобороны использовали такую формулировку – «вероятней всего» украинские.
