Киев обещал извиниться, если докажут, что взорвавшийся в Резекне дрон был украинским 11 2792

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Резервуар в который врезался дрон.

Украина специально не направляла свои дроны в сторону Латвии, утверждает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.

Сибига провел телефонный разговор с латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которого речь шла о недавнем вторжении дронов в воздушное пространство Латвии.

Как отметил Сибига, Украина поддерживает тесный контакт с Латвией, и компетентные органы обмениваются информацией, чтобы выяснить суть произошедшего.

"Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы искренне извинимся перед нашими латвийскими друзьями.

Что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии", - подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что Украина уже ранее принесла извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за непреднамеренные инциденты с дронами.

"Наши специализированные ведомства тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму риск повторения подобных инцидентов", - добавил Сибига.

Он также сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского Украина рассматривает возможность направления своих экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства стран Балтии на фоне подобных инцидентов.

Как сообщал bb.lv, 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории России залетели неизвестные дроны. Официально их не идентифицировали как украинские. В Минобороны использовали такую формулировку – «вероятней всего» украинские.

