Во второй половине ночи и ранним утром в понедельник в центральных районах Латвии ожидаются заморозки, предполагают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Минимальная температура воздуха составит 0 градусов, а в отдельных районах на уровне травы - даже -1 градус.

Как сообщалось, ночью небо над Латвией будет затянуто облаками, однако местами возможны прояснения. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха в центральных районах страны приблизится к 0 градусов.