До наших дней на родине сохранилось очень мало работ художника.

Больше 400 лет назад молодой Рубенс гулял по улицам Рима и делал наброски произведений эпохи Возрождения, которые видел в церквях и дворцах города. Художник жил в Риме с 1601 по 1608 год вместе со своим братом Филиппом неподалеку от Испанской лестницы.

Теперь один из листов того периода оказался в коллекции Дома Рубенса (Rubenshuis) в Антверпене – родном городе художника. В этом месяце его впервые представили публике.

На одной стороне листа сохранился быстрый набросок коричневыми чернилами. На нем изображены трое мужчин в античных одеждах. Исследователи предполагают, что это апостолы. В верхней части листа заметны несколько неровных толстых линий – вероятно, так художник проверял перо перед работой.

При этом специалисты не смогли связать рисунок ни с одной известной работой Рубенса. Поэтому пока неясно, придумал ли художник этих персонажей сам или срисовал увиденную в Риме композицию.

На обратной стороне листа сохранился незаконченный черновик письма итальянскому художнику Кристофоро Ронкалли. Его датируют сентябрем 1607 года. В то время 30-летний Рубенс работал придворным художником при дворе герцогов Мантуи.

В письме Рубенс обращается к Ронкалли от имени их общей покровительницы – Элеоноры Медичи, герцогини Мантуи. Итальянский художник должен был написать картину для ее личной часовни. Рубенс вежливо интересуется, как продвигается работа.

«В этом черновике письма он буквально пытается подобрать правильные слова и нужный тон. Ему важно быть дипломатичным, не обидеть итальянского художника, но при этом дать понять, что картину необходимо проверить для герцогини и времени остается все меньше», – отметила куратор Дома Рубенса Ан Ван Камп.

По ее словам, почерк в письме довольно небрежный, а в тексте видно множество исправлений. Рубенс старался подбирать нужные слова.

«Это письмо особенно интересно тем, что позволяет еще лучше увидеть Рубенса как начинающего дипломата», – подчеркнула Ан Ван Камп.

Позже художник действительно станет заметной дипломатической фигурой. С начала 1620-х годов он все активнее участвовал в политических переговорах и выполнял поручения властей Испанских Нидерландов и испанской короны.

Рубенс вел переговоры с Англией и Францией и участвовал в попытках наладить мир между Испанией, Англией и Голландией. При этом художник нередко использовал свое искусство как часть дипломатии. Он писал портреты монархов и влиятельных аристократов, что помогало укреплять связи между дворами и поддерживать переговоры.

Для Дома Рубенса находка этого листа имеет особое значение. Сейчас в его коллекции хранятся всего два рисунка и десять писем Рубенса, причем все они относятся к более позднему периоду жизни художника.

Пока лист можно увидеть на интерактивной выставке Rubens Experience, которая проходит в Антверпене рядом с Домом Рубенса. Позже его планируют перенести в сам музей, который сейчас закрыт на масштабную реставрацию. Открыть его рассчитывают не раньше 2030 года.

До наших дней в Бельгии сохранилось очень мало работ художника. Многие картины Рубенса оказались в Мадриде и Вене. Их вывезли испанские и австрийские правители, которые в разные периоды контролировали территорию современной Бельгии. Кроме того, в XVIII и XIX веках рисунки мастера активно покупали коллекционеры из Англии и Франции, из-за чего его наследие оказалось рассеяно по разным странам.

Лист долгое время находился в частной коллекции в США. Когда владелец решил выставить работу на продажу, ее для Бельгии приобрел фонд King Baudouin Foundation – бельгийская благотворительная организация, которая поддерживает культурные, научные и общественные проекты.

Изначально за лист просили 145 тысяч евро, однако американский владелец согласился снизить цену до 110 тысяч, потому что работу собирались передать в музей и сделать доступной для публики.

Рубенс спешно покинул Италию в 1608 году, когда узнал о тяжелой болезни матери. Однако он не успел увидеть ее перед смертью. Вернувшись в Антверпен, художник вскоре начал получать крупные заказы и быстро стал одним из самых известных мастеров Европы.

Тем не менее итальянский период навсегда остался для него особенным. До конца жизни он продолжал подписываться как Пьетро Паоло Рубенс.

Скучая по Италии, художник превратил свой дом в Антверпене в настоящий палаццо, вдохновленный архитектурой Древнего Рима и эпохи Возрождения.