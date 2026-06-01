На территории будущего ветропарка под Елгавой часть сельхозземель неожиданно лишилась особого статуса 1 42

Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветряки на поле
ФОТО: Unsplash

В Елгавском крае разгорается спор вокруг строительства ветропарка из 17 турбин. Местные жители и фермеры обратили внимание, что часть земель, где планируется разместить ветрогенераторы, лишилась статуса особо ценных сельскохозяйственных угодий, что позволило использовать их для энергетического проекта.

На границе Елгавского края и Литвы планируется строительство ветропарка из 17 ветрогенераторов. Для владельцев земельных участков это может стать источником стабильного дохода, однако сам проект уже вызвал вопросы у местных жителей и фермеров.

Причина спора — изменение статуса части сельскохозяйственных земель.

В Латвии лишь около 3% сельхозугодий имеют статус земель национального значения, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3). Это наиболее плодородные участки, использование которых для других целей, в том числе для размещения ветрогенераторов, ограничено законом. Такие земли сосредоточены главным образом в Елгавском, Бауском и Добельском краях.

Однако, как выяснилось, некоторые участки в районе будущего ветропарка этот статус утратили.

Фермер Ренарс Бутевицс рассказал, что до 2021 года особый статус имели как земли, которые он обрабатывает, так и соседние участки. Сейчас часть территории сохранила ограничения, а часть — нет, хотя качество почвы, по его словам, практически одинаковое.

На новых картах территориального планирования появились своеобразные «пробелы» — отдельные участки больше не относятся к особо ценным сельхозземлям. Именно на некоторых из них теперь рассматривается возможность установки ветрогенераторов.

В Министерстве земледелия и Министерстве умного управления и регионального развития поясняют, что изменение статуса возможно на основании оценки качества почвы. Если показатель опускается ниже установленного уровня, участок перестает считаться землей национального значения.

В самоуправлении утверждают, что такие решения принимаются не произвольно, а на основании данных профильных государственных учреждений. Однако точные сроки изменения статуса конкретных участков установить оказалось непросто.

Дополнительное внимание привлекла история одного из крупных землевладельцев региона — депутата Елгавской краевой думы Улдиса Цауне.

Согласно его декларации, в прошлом году он получил почти 44 тысячи евро от компании Utilitas Wind, которая сейчас развивает проект ветропарка. Сам Цауне поясняет, что речь идет о соглашениях, связанных с возможным размещением ветрогенераторов на принадлежащих ему землях, и настаивает, что это не влияет на его работу в самоуправлении.

Разработчик проекта подчеркивает, что не добивается отмены защитного статуса земель и намерен строить турбины только там, где это допускается законодательством. В компании также заявляют, что инициатива по изменению статуса отдельных участков исходила не от них.

Тем временем общественные обсуждения проекта уже начались. Сторонники строительства указывают на энергетическую независимость страны, новые инвестиции и ежегодные выплаты местному самоуправлению после ввода ветропарка в эксплуатацию. Эти средства можно будет направлять на ремонт дорог, благоустройство и другие нужды местного сообщества.

Однако часть жителей считает, что информация о проекте предоставляется недостаточно открыто. В частности, звучит критика по поводу того, что параметры будущих турбин и некоторые детали проекта стали известны не сразу.

Спор вокруг ветропарка затрагивает более широкий вопрос: как совместить развитие возобновляемой энергетики с сохранением самых ценных сельскохозяйственных земель Латвии. Именно этот баланс, вероятно, станет главным предметом дальнейших дискуссий.

#сельское хозяйство #инвестиции #Латвия #энергетика
Автор - Юлия Баранская
