Воскресенье, 10 мая, прошло в «зеленой зоне» - магнитных бурь не было. Точно такая же ситуация ждет нас и в понедельник, 11 мая, и во вторник 12-го.

И пусть это выглядит как повтор, но и в среду, 13-го, и в четверг, 14-го – по-прежнему мило и зелено. Наслаждаемся весной в земной и космической погоде!

А вот пятница, 15 мая, и суббота, 16 мая, пройдут под знаком жесточайшей магнитной бури. Судя по прогнозу, начнется она резко, именно в пятницу, и долго-долго будет успокаиваться. Во всяком случае, в воскресенье, 17 мая, острота явления спадет, но буря еще останется очень сильной.

Как влияют магнитные бури на здоровье

Мы не раз писали, что воздействие магнитных бурь на здоровье серьезно снижается в теплое время года. Это действительно так, статистика обманывать не будет.

Но чем именно оно, это воздействие, вызвано – тут медики спорят. В принципе земляне постоянно подвергаются влиянию намного более сильных магнитных полей, например, в электропоезде. Но все-таки оно кратковременное, а поле поезда как бы «внешнее» по отношению к вам. Магнитное же поле Земли – не избегаемо, от него нельзя экранироваться, защититься. Мы погружены в него, как муха в варенье. А это значит, что наша связь именно с земным магнитным полем может быть намного сильнее.

Так или иначе, раз медицина не может сказать ничего определенного, нам остается только прислушиваться к собственному организму. Если вы видите, что в прогнозе магнитная буря есть, и в реальности она есть (не факт, что прогноз всегда точен), и, если вы считаете себя зависимыми от космической погоды – лучше проявить осторожность и не подвергать здоровье излишнему стрессу. Сон, как говорят врачи-практики, в этом деле лучший помощник.