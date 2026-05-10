Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Магнитные бури ударят на следующей неделе. Когда именно стоит приготовиться? 2 1284

Наша Латвия
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магнитная буря

Воскресенье, 10 мая, прошло в «зеленой зоне» - магнитных бурь не было. Точно такая же ситуация ждет нас и в понедельник, 11 мая, и во вторник 12-го.

И пусть это выглядит как повтор, но и в среду, 13-го, и в четверг, 14-го – по-прежнему мило и зелено. Наслаждаемся весной в земной и космической погоде!

А вот пятница, 15 мая, и суббота, 16 мая, пройдут под знаком жесточайшей магнитной бури. Судя по прогнозу, начнется она резко, именно в пятницу, и долго-долго будет успокаиваться. Во всяком случае, в воскресенье, 17 мая, острота явления спадет, но буря еще останется очень сильной.

Как влияют магнитные бури на здоровье

Мы не раз писали, что воздействие магнитных бурь на здоровье серьезно снижается в теплое время года. Это действительно так, статистика обманывать не будет.

Но чем именно оно, это воздействие, вызвано – тут медики спорят. В принципе земляне постоянно подвергаются влиянию намного более сильных магнитных полей, например, в электропоезде. Но все-таки оно кратковременное, а поле поезда как бы «внешнее» по отношению к вам. Магнитное же поле Земли – не избегаемо, от него нельзя экранироваться, защититься. Мы погружены в него, как муха в варенье. А это значит, что наша связь именно с земным магнитным полем может быть намного сильнее.

Так или иначе, раз медицина не может сказать ничего определенного, нам остается только прислушиваться к собственному организму. Если вы видите, что в прогнозе магнитная буря есть, и в реальности она есть (не факт, что прогноз всегда точен), и, если вы считаете себя зависимыми от космической погоды – лучше проявить осторожность и не подвергать здоровье излишнему стрессу. Сон, как говорят врачи-практики, в этом деле лучший помощник.

Читайте нас также:
#медицина #погода #сон #стресс #магнитные бури #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
5
1
0
0
3

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Счетчик электричества
Изображение к статье: Ненастье и солнце над Ригой и Сигулдой
Изображение к статье: Смартфон и карта региона Латгале.
Изображение к статье: Черешня в ведерке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео