Американский предприниматель Джоэл Вайншанкер выкупил контрольный пакет компании CADB, управляющей замком Бран, его называют «замком графа Дракулы» в Румынии. Об этом сообщает Profit.ro.

Замок Бран послужил прототипом жилища графа Дракулы в романе Брэма Стокера.

Сделка была заключена с наследниками румынской принцессы Илеаны (Габсбург). В результате через структуру VT Bran американская сторона получила около 80% акций компании, управляющей туристическим объектом в Брашове. Остальная доля осталась у наследников рода Габсбургов.

Вайншанкер возглавляет холдинг Ad Populum, специализирующийся на индустрии развлечений и коллекционных товаров, а также известен как управляющий поместьем Грейсленд — домом Элвиса Пресли.

Сделка стала итогом многолетнего арбитражного спора в США о структуре владения CADB. После ее завершения управление компанией перешло к представителям Ad Populum, которые также начали набор персонала для операционного управления замком Бран.

Замок Бран расположен в одноименной местности на границе исторических областей Мунтения и Трансильвания, считается одной из главных румынских достопримечательностей. В 2015 году его посетили около полумиллиона туристов, а чистая прибыль владельцев замка составила €1 млн.