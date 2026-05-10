Эта рыба высоко ценится за богатый вкус и высокое содержание жирных кислот Омега-3, но, увы, в образцах партии, попавшей в Латвию, обнаружены паразиты.

Речь идет о популярной в Латвии атлантической скумбрии (Scomber scombrus), которую также часто называют макрелью. В данном случае, как эту рыбу не называй, а вред от нее при определенном раскладе не уменьшится.

А теперь официально! Лаборатория Провдовольственно-ветеринарной службы Латвии зафиксировала возбудителей паразитарных заболеваний сразу в двух партиях, прибывших к нам из Норвегии.

Вот они: 25101831312-3217514, обозначенный срок годности до 18.10.2027 и 25091722513-3217328, срок годности до 17.09.2027.

Официальные лица сообщили, что распространение этой рыбы остановлено, но, никто не исключает, что вы могли ее уже купить.

По мнению редакции, стоит выбирать латвийский товар, а значит и скумбрию, выловленную местными рыбаками.