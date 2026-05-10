В одной из библиотек США открылась выставка, посвященная самым примечательным опечаткам и ошибкам в истории книгоиздания. Среди экспонатов — Библия 1631 года, текст которой из-за потерянной частицы «не» призывает прелюбодействовать

В библиотеке Йельского университета открылась выставка, посвященная самым «выдающимся» опечаткам и ошибкам, допущенным за всю историю книгопечатания. В первом издании эпопеи Джеймса Джойса «Улисс» было так много ошибок, что только их перечисление заняло семь страниц, на что сам писатель отреагировал так: «Это не опечатки, а красоты моего стиля, о которых я до сих пор и не мечтал».

Жемчужиной выставки стал редчайший экземпляр знаменитой «Нечестивой Библии» 1631 года, где в одной из заповедей, а именно «Не прелюбодействуй», была утеряна частица «не», конкретно в этой книге аккуратно дописанная от руки. Большая часть тысячного тиража была уничтожена, а типографию привлекли к суду, оштрафовали и лишили лицензии. Тем не менее на сегодняшний день сохранилось около 20 экземпляров, один из которых был продан в 2015 году за $40 тыс.

В экспозиции можно найти и более милые «ляпы». Например, издательство R.C.Booth Enterprises вкладывало в книгу «Карты Айовы» 1986 года лист с указанием допущенной ошибки, дополненным комментарием: «Мы облажались»