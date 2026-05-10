На круизном лайнере Caribbean Princess более 100 пассажиров и членов экипажа заразились норовирусом

Дата публикации: 10.05.2026
На борту круизного лайнера The Caribbean Princess произошла вспышка норовируса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инфекцией заразились более 100 пассажиров и членов экипажа.

Ожидается, что судно вернется во Флориду 11 мая. В настоящее время лайнер находится у берегов Доминиканской Республики.

По данным CDC, заболели этим вирусом 102 пассажира и 13 членов экипажа. На судне введены повышенные санитарные меры, зараженных изолируют в каютах.

Сейчас на судне действуют усиленные санитарные меры, а заболевших изолируют в каютах. Специалисты напоминают, что норовирус крайне заразен и быстро распространяется через контакт с людьми, пищей, водой и поверхностями, поэтому вспышки на круизных лайнерах происходят регулярно, пишет bb.lv. Самые распространенные симптомы - боль в животе, головная боль и лихорадка.

