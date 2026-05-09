В Польше нашли упавший БПЛА в 20 километрах от границы с РФ 0 518

В мире
Дата публикации: 09.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Российский беспилотник в небе

Иллюстративное фото.

ФОТО: Youtube

Как сообщает польская военная полиция, власти обнаружили упавший разведывательный беспилотник неопознанного происхождения в 20 километрах от границы с Калининградской областью.

В Польше обнаружили беспилотник, упавший на поле недалеко от границы с Калининградской областью вблизи города Бартошице. Об этом в субботу, 9 мая, сообщила военная полиция Польши, пишет DW.

"Первые проверки на месте свидетельствуют, что упавший БПЛА - это, вероятно, военный беспилотник, который использовался в целях наблюдения, однако не предназначенный для ведения боевых действий", - сказано в заявлении военной полиции. Власти страны начали расследование происшествия.

Как отмечает польская радиостанция RMF, военная полиция обнаружила на дроне надписи кириллическими буквами, что может указывать как на российское, так и украинское происхождение беспилотника. Упавший беспилотник также оснащен несколькими камерами, cообщает RMF.

По данным государственного телеканала TVP Info, речь идет о разведывательном дроне, который потерпел случайно крушение между городом Бартошице и населенным пунктом Осека примерно в 20 километрах от российской границы.

Ранее неопознанный дрон у границы с РФ заметили в Финляндии

3 мая финские ВВС сообщили, что неопознанный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии близ российской границы в районе муниципалитета Виролахти.

"Модель и происхождение беспилотника не установлены", - заявили в министерстве обороны страны, добавив, что впоследствии дрон покинул пределы Финляндии.

Украина, пятый год защищающаяся от полномасштабного российского вторжения, наносит удары по объектам военной и нефтегазовой инфраструктуры РФ. Ранее украинские беспилотники, атакующие цели на территории РФ, уже нарушали воздушное пространство Финляндии и балтийских стран.

В частности, в конце марта Украина извинялась перед Хельсинки за инцидент с падением своего БПЛА на финской территории. Тогда в Киеве отмечали, что к этому привело действие российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

