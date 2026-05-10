Сколько уголовных дел завели по итогам 9 мая? Полиция Латвии дала ответ 4 2607

Политика
Дата публикации: 10.05.2026
В связи с мероприятиями в память о павших во Второй мировой войне солдатах армии СССР в этом году 9 мая в общественном пространстве было зафиксировано меньше нарушений, чем в прошлом, выяснило агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

В связи с нарушениями 9 мая в этом году полиция не начала ни одного уголовного процесса, а по административным нарушениям начато 98 процессов.

В административном порядке задержаны четверо человек, отмечавших этот день.

Большинство процессов по административным правонарушениям начато за использование в публичном пространстве.

Кроме того, начато несколько процессов по административным правонарушениям за использование пиротехники: установлены подозреваемые, с которыми в настоящее время продолжается работа.

Государственная полиция отмечает, что общее число административных процессов еще увеличится, поскольку продолжается проверка нарушений в цифровой среде.

