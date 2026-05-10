Впервые за четыре десятилетия IKEA закрывает магазин в Швеции

Дата публикации: 10.05.2026
Изображение к статье: IKEA.

Компания IKEA впервые за более чем 40 лет закрывает один из своих магазинов в Швеции. Как пишет шведская деловая газета Dagens Industri, мебельный гигант готовится прекратить работу своего большого магазина в городе Бурленге.

Компания, которая в прошлом году сменила генерального директора, сообщила, что вместо ликвидируемого большого магазина откроют новый. Он будет иметь меньший формат, адаптированный к тому, что в IKEA называют "ритейлом будущего".

Закрытие магазина IKEA – крайне редкий случай для Швеции. Последний раз компания закрывала магазин на своей родине более четырех десятилетий назад.

К тому же магазин в Бурленге относительно новый по меркам компании: его открыли в 2013 году после многолетних переговоров и подготовки.

Компания связывает закрытие со структурными изменениями в поведении покупателей. По данным IKEA Sweden, более 20% продаж сейчас приходится на онлайн-каналы, а многие клиенты начинают процесс покупки в цифровом формате еще до посещения магазина или оформления доставки.

Сейчас в магазине в Бурленге работают около 230 человек. Компания заявила SVT, что меньший магазин обычно требует меньшего количества персонала.

Объявление компании вызвало политическое недовольство в мэрии Бурленге. Председатель муниципального совета заявил SVT, что власти сообщили лишь незадолго до публичного объявления решения. По его словам, муниципалитет в свое время потратил значительные ресурсы и время, чтобы обеспечить открытие IKEA.

#Швеция #ikea
