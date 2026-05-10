В Австралии из лаборатории пропали пробирки с опасными вирусами, включая хантавирус

В мире
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
В одной из государственных лабораторий Австралии обнаружили пропажу сотен пробирок с опасными вирусами. Среди исчезнувших образцов — хантавирус, вирус Хендра и лиссавирус, близкий к вирусу бешенства.

Две пробирки, в которых содержался хантавирус, пропали из лаборатории в Австралии в 2021 году. Об этом сообщает издание Mirror.

Пропажа вскрылась в одной из государственных лабораторий штата Квинсленд, где специалисты недосчитались 323 пробирки с опасными вирусами. Среди исчезнувших образцов — две пробирки с хантавирусом, 223 с лиссавирусом, близкого к вирусу бешенства, а также почти 100 пробирок с вирусом Хендра, который считается одним из наиболее опасных зоонозных патогенов Австралии.

Биоматериалы пропали еще в 2021 году во время перемещения между холодильными установками, однако об этом стало известно лишь в 2024 году — после внутренней проверки. Предполагается, что часть образцов могла быть случайно уничтожена из-за неисправности морозильной камеры и нарушений в документации. По данным австралийского Минздрава, признаков кражи или утечки выявлено не было.

До этого агентство Associated Press сообщило, что пассажиров, сошедших с зараженного лайнера MV Hondius до официального выявления вспышки хантавируса, ищут на четырех континентах. Инфекцию уже обнаружили в Швейцарии и Израиле, в американской Калифорнии несколько человек находятся под наблюдением. ВОЗ предупреждает о риске новых случаев: из-за длительного инкубационного периода заражения могут проявиться спустя недели.

Австралийские власти утверждают, что признаков кражи или утечки опасных патогенов пока не выявлено. Однако история вызвала тревогу на фоне вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius и продолжающегося поиска потенциально зараженных пассажиров по всему миру, пишет bb.lv.

Светлана Зубова
