Наибольшее число работников в учреждениях государственного управления в конце прошлого года было в Государственной полиции, где было трудоустроено 5288 человек, свидетельствует обобщенная Государственной канцелярией информация.

В то же время количество должностных ставок в Госполиции в конце 2025 года было значительно больше - 6749.

В Службе неотложной медицинской помощи в конце прошлого года работало 3323 человека, а количество должностных ставок составляло 3229,555.

В Службе государственных доходов в конце 2025 года было занято 3094 человека. В то же время количество должностных ставок там составляло 3559.

В целом в учреждениях государственного управления в конце прошлого года работало 44 643 человека, а также было 49 160,795 должностных ставок. По сравнению с концом июня 2025 года, число занятых в конце прошлого года было на 0,3% меньше, а количество должностных ставок увеличилось на 1,1%.