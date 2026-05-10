Учёные выяснили, какая физическая активность помогает пожилым людям лучше спать

Дата публикации: 10.05.2026
Исследование американских учёных показало, что интенсивные физические нагрузки могут заметно улучшать качество сна у пожилых людей с когнитивными нарушениями. Участники, которые больше двигались, реже просыпались по ночам и лучше отдыхали.

Интенсивная физическая активность связана с более качественным сном у пожилых людей с когнитивными нарушениями, следует из исследования, опубликованного в журнале Digital Health, передаёт SAGE Journals.

В рамках эксперимента специалисты из Техасского университета A&M наблюдали за пожилыми участниками с лёгкими когнитивными расстройствами. В течение двух недель их физическую активность и параметры сна фиксировали с помощью умных колец.

Анализ показал, что наиболее заметные изменения связаны с интенсивными нагрузками: при увеличении времени такой активности участники реже просыпались ночью. Лёгкая активность тоже оказывала положительное влияние, но менее выраженное. При этом нагрузки средней интенсивности практически не дали результата.

Исследователи также отметили, что регулярная физическая активность способна улучшать сон и может быть связана со снижением риска развития деменции. При этом, по их словам, достаточно даже простых форм активности, таких как прогулки или занятия в группе.

Советы для улучшения сна:

  • всегда ложиться спать в установленное время (не засыпать и не дремать в дневные часы);

  • в кровати находиться только во время сна (при постельном режиме надо как можно больше находиться в сидячем положении, лучше в кресле, а не в кровати);

  • после случайного пробуждения не оставлять постель более, чем на 20 мин. (не «разгуливаться»);

  • ограничить или полностью отказаться от возбуждающих напитков, особенно во второй половине дня (чай, кофе, алкоголь).

  • сократить прием жидкости на ночь;

  • организовать покой во время ночного сна, особенно рано утром и поздно вечером (выключить телефон, телевизор, тише разговаривать);

  • употреблять теплое питье на ночь в небольшом объеме;

  • обеспечить удобный матрац (твердый и упругий);

  • перед сном хорошо проветрить помещение,

  • поддерживать температуру 20-21°С;

  • принять теплую ванную или душ.

По нашему мнению, даже простая регулярная активность способна положительно влиять на сон и общее состояние мозга в пожилом возрасте. При этом особенно важны системность и движение в течение дня — от прогулок до более активных тренировок, подобранных с учётом состояния здоровья, сообщает bb.lv.

Светлана Зубова
