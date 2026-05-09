Что нужно мыть хотя бы раз в год: 6 мест, о которых все забывают

Дата публикации: 09.05.2026
Чистота в доме — это не только вымытый пол и блестящая посуда. Есть «скрытые зоны», которые мы почти не трогаем, но именно они влияют на воздух, комфорт и даже срок службы техники.

Шторы и ковры

Шторы работают как фильтр — собирают пыль и запахи. Раз в год их стоит стирать. Ковры тоже требуют глубокой чистки: только профессиональная химчистка убирает грязь из глубины ворса.

Матрас

Со временем он накапливает пыль, микрочастицы кожи и клещей. Раз в год его нужно пропылесосить, обработать и перевернуть — это важно и для гигиены, и для поддержки спины.

Пространство за техникой

За холодильником, плитой и стиральной машиной годами копится грязь. Это перегружает технику и может привести к поломкам. Ежегодная уборка помогает избежать лишних расходов.

Окна и рамы

Мыть только стекло — недостаточно. Грязь в рамах и уплотнителях может нарушить герметичность и привести к сквознякам.

Вентиляция

Забитые вентиляционные отверстия — это не только пыль, но и риск возгорания. Чистка раз в год повышает безопасность и снижает нагрузку на технику.

Генеральная уборка не должна превращаться в марафон. Достаточно уделять каждой зоне один день в году — и дом будет чище, техника прослужит дольше, а воздух станет заметно свежее.

Светлана Зубова
