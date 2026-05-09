Чем подкормить клубнику, чтобы ягоды были сладкими и крупными

Дата публикации: 09.05.2026
Многие дачники недооценивают майскую подкормку, хотя именно в этот период закладываются вкус и размер будущего урожая клубники. Важно вовремя дать растениям нужные элементы — тогда ягоды будут сочными и сладкими.

Чтобы клубника хорошо цвела и давала щедрый урожай, нужно выбрать правильную подкормку. Рассказываем о лучших вариантах.

Подкармливать клубнику можно только со второго или третьего года её выращивания.

С середины мая для цветения и завязывания ягод клубнике необходимы фосфор и калий. Из минеральных удобрений хорошо подходит сочетание суперфосфата и сернокислого калия.

А из органических можно использовать раствор золы. На каждый куст нужно 0,5 л. Им можно также опрыскивать растения. Раствор не только внесёт питательные вещества, но и избавит от паразитов.

Защитит клубнику от тли и клещей настой луковой шелухи. В мае его можно использовать и как удобрение. Чтобы приготовить настой, пол-литровую банку шелухи залейте 2 л воды и прокипятите. Дайте настояться до полного охлаждения. Разведите в 10 л воды и полейте кусты под корень. Одного раза будет достаточно.

Для лучшего завязывания ягод в конце мая используем борную кислоту. Кроме того, она повышает иммунитет к грибковым заболеваниям, гнили и вредителям.

Для приготовления раствора нужно 10 л горячей воды, ½ ч. л. борной кислоты, 10 капель настойки йода, 3 ст. л. нашатыря. В ведро горячей воды добавьте борную кислоту, хорошо перемешайте. Порошок должен полностью раствориться. Затем добавьте нашатырь, йод и снова тщательно перемешайте.

Подкормку нужно вносить по литровой банке под каждый куст клубники. Использовать раствор необходимо сразу — через несколько часов он потеряет все свои полезные свойства. Таким удобрением подкармливают клубнику один раз.

Правильная подкормка в мае — ключ к богатому урожаю клубники, пишет bb.lv. Комбинируя минеральные и натуральные средства и соблюдая сроки, можно значительно улучшить вкус ягод и защитить растения от болезней и вредителей.

