Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя

Люблю!
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя

Актриса Катерина Шпица поделилась с поклонниками первыми снимками малыша, который появился на свет 6 мая. Звезда призналась, что они с мужем Русланом Пановым очень ждали рождения сына и долго шли к этому моменту.

Выросшая в Перми актриса родила ребенка 6 мая и тогда же сообщила подписчикам в соцсетях, что они с мужем Русланом Пановым стали родителями мальчика. Три дня спустя Катерина Шпица рассекретила имя сына.

«Сынок! Богдан Русланович Панов, мы так тебя ждали! Как мы мечтали увидеть эту традиционную бирочку: „Мальчик. 3940 г, 55 см“!», — написала она в своем телеграм-канале.

Фото: соцсети.

В том же посте актриса призналась, что путь к обретению второго ребенка (у Катерины Шпицы есть старший сын от первого брака) был непростым, и поблагодарила всех, кто поддерживал их с супругом.

Фото: соцсети.

«Сегодня, на третьи сутки, пришло молоко. Сына не оторвать от груди, а нам не оторвать от него взгляда, пост пишется в несколько заходов. Чувства такие интимные, но так хочется делиться! — написала Катерина Шпица. — Наши роды — счастливый финал большого пути и начало новой истории вместе с новой жизнью. Ведь человека мало родить — его надо вырастить добрым и счастливым».

Катерина Шпица не скрывает эмоций после рождения ребенка и откровенно рассказывает о первых днях материнства, пишет bb.lv. Актриса признается, что сейчас вся семья полностью погружена в новую счастливую главу своей жизни.

