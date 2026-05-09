Долголетие зависит не только от генетики и медицины. Специалисты уверены: дольше жить помогают движение, постоянное обучение, умение справляться со стрессом и даже привычка глубоко дышать.

Помимо правильного питания и регулярных физических упражнений, эксперты советуют постоянно изучать что-то новое и научиться глубокому дыханию.

Не секрет, что сегодня мы можем рассчитывать на гораздо более долгую жизнь, чем люди, родившиеся несколько поколений назад. Благодаря современной медицине и другим достижениям мы можем оставаться здоровыми гораздо дольше в зрелом возрасте, пишет Good Housekeeping.

Издание рассказывает, что в своей новой книге Longevity Nation издатель журналов и предприниматель Майкл Клинтон размышляет о том, как мир может лучше поддерживать людей по мере их старения.

"Если человеку 50 лет и он здоров, то, вероятно, он проживет еще 40 или даже больше лет. Это открывает вторую половину жизни, которую можно начать с чистого листа — в отношениях, карьере и во многих других сферах. Я называю это возможностью переосмыслить свою жизнь в середине зрелого возраста", — считает Клинтон.

Автор книги надеется, что читатели вынесут из книги только один совет — это важность движения и физических упражнений как естественного лекарства для здорового долголетия.

"Целью должно быть не менее 150 минут умеренных аэробных упражнений в неделю и два сеанса силовых тренировок", — рассказал он.

Еще несколько неожиданных выводов из этой книги:

Не поздно вернуться в университет, даже в 70 лет

В статье объясняется, что не обязательно официально возвращаться к учебе, чтобы быть человеком, который учится на протяжении всей жизни, но для некоторых людей возвращение в университет в 70, 80 или даже 90 лет является возможностью расширить свой опыт или научиться чему-то новому.

Будущее здравоохранения — за индивидуальным подходом

По мнению нескольких исследователей в области медицины долголетия, будущее здравоохранения — это прецизионная медицина.

Издание объясняет, что термин "прецизионная медицина" означает индивидуализацию лечения на основе уникальных биологических особенностей человека. Когда медицинские работники смогут объединить индивидуальные биологические данные с данными о социальных детерминантах здоровья и экологических факторах, они смогут предлагать персонализированные, комплексные решения.

Глубокое дыхание может продлить вашу жизнь

Наряду с питанием и физическими упражнениями гигиена сна и снижение уровня стресса являются ключевыми составляющими здорового старения.

Эксперт по майндфулнес Манжит Девгун рекомендует делать более глубокие и длительные вдохи, чтобы увеличить объем легких и укрепить иммунную систему. Девгун утверждает, что практика глубокого дыхания может продлить продолжительность жизни на семь лет, а даже три минуты глубокого дыхания в день способны уменьшить тревожность.

Нерациональное питание - причина многих бед современного человека. Ожирения, сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза и других заболеваний можно избежать, если питаться правильно. «Каждому человеку необходимо следить за тем, какие продукты он потребляет и как это отражается на его организме, чтобы не допустить развития осложнений», — советует врач Екатерина Иванова.

Как и что именно есть, чтобы жить долго и счастливо:

Пить больше воды (1,5–2 литра в день), а количество выпиваемых в день чашек чая и кофе свести к минимуму. Еще меньше следует пить нежирного молока и свежевыжатых фруктовых соков. Взрослые люди, вообще плохо усваивают молоко, а фруктовые соки резко повышают уровень сахара в крови. От сладких газированных напитков стоит полностью отказаться. Уменьшить количество продуктов с высоким содержанием сахара, злоупотребление которым чревато нарушениями обмена веществ и может привести к развитию сахарного диабета. Поощрение детей сладким — не лучший способ показать, как вы ими довольны. По возможности отказаться от полуфабрикатов. Готовые продукты с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к выбросу инсулина и развитию ожирения. Придерживаться средиземноморской диеты - единственного научно доказанного типа полезного питания, который в среднем на 30% снижает риск заболеть сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Включить в рацион больше орехов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, нерафинированных растительных масел, фруктов и овощей, рыбы и морепродуктов, бобовых. Также необходимо перейти на цельнозерновые хлеб и крупы, и употреблять макаронные изделия из грубых сортов пшеницы. Ни в коем случае не голодать. Многие представительницы прекрасного пола в пытках сбросить лишние килограммы начинают голодать и при этом пьют очень мало жидкости. Это запускает целый ряд патологических изменений: выработка всех ферментов и гормонов происходит в экстремальной ситуации, что не может не отразиться на здоровье в будущем.

По мнению редакции bb.lv: секрет долгой жизни — не в одной волшебной таблетке, а в сочетании простых, но регулярных привычек. Физическая активность, интерес к новому, забота о психическом здоровье и внимание к своему организму способны не только продлить жизнь, но и сделать ее более активной и полноценной даже в очень зрелом возрасте.