8 мая легендарному британскому натуралисту и телеведущему Дэвиду Аттенборо исполнилось 100 лет. Создатель культовых фильмов о природе рассказал, что считает главным секретом своего долголетия не только хорошие привычки и активную жизнь, но и простое везение.

Дэвид Аттенборо объяснил свою долгую и здоровую жизнь всего одним ключевым фактором. Он признался, что причина, по которой он сохраняет когнитивные и физические способности, в то время как многие пожилые близкие страдают от проблем со здоровьем, вовсе «не в христианской добродетели, а в удаче — простом везении». Кстати, наука согласна с Дэвидом. Исследования показывают, что вероятность дожить до 90 лет на 30% зависит от генетики, а жизнь до 110 лет уже на 70% обусловлена генами.

Но только победы в генетической лотерее было бы недостаточно. Есть и другие правила, говорит Аттенборо. Огромную роль играют привычки и образ жизни.

Юбиляр признается, что приходит в ужас от самой мысли о выходе на пенсию и именно это работает как лучшее лекарство от старости и «волшебная таблетка», спасающая от смерти.

Дэвид Аттенборо показывает свой новый фильм принцу Уильяму.

Дэвид Аттенборо остается социально и физически активным человеком, только за последние два года он выпустил новые документальные фильмы, включая ленту об океане, где произносит фразу: «Прожив на этой планете почти сто лет, я теперь понимаю, что самое важное место на Земле — не на суше, а в море».

Кстати, современная геронтология подтверждает: люди старше 50 лет, имеющие зажигающую цель в жизни, здоровее их ровесников, живущих по принципу: «День прошел, и ладно!» Дети долгожителей часто наследуют не только гены, но и этот настрой.

«У меня самая обыкновенная необыкновенная жизнь»

Дэвид Аттенборо родился в Лондоне в семье директора колледжа. С детства он обожал природу и даже собирал окаменелости. После Кембриджа, где он изучал геологию и зоологию, и двух лет службы на флоте он устроился в образовательное издательство, где, как признавался, ему было «невероятно скучно».

Все изменилось, когда Дэвид попал работать на BBC. Его карьера телеведущего началась с болезни коллеги. В 1954 году внезапно заболел ведущий, который должен был вести программу о зоопарке, и Дэвида попросили заменить его.

Одним из самых знаменитых документальных фильмов Дэвида стал сериал «Жизнь на Земле». Его посмотрели 500 миллионов человек по всему миру. За три года съемок натуралист посетил 40 стран и снял 600 видов животных.

Дэвид сказал о своей жизни в одной из документалок так: «У меня была самая обыкновенная жизнь. И только сейчас я понимаю, насколько она была необыкновенной».

Факты о Дэвиде Аттенборо

Его старший брат — знаменитый актер и режиссер Ричард Аттенборо (тот самый Джон Хаммонд из «Парка юрского периода»). Ричард прожил до 90 лет.

Дэвид объехал множество стран. Даже в 85 лет работал ведущим в Арктике для сериала «Замерзшая планета».

К юбилею Дэвида Аттенборо и в честь него назван новый вид ос — Attenboroughnculus tau, которых обнаружили в Чили.

Есть более 50 видов растений и животных, носящих имя телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо. Это птица Polioptila attenboroughi, плотоядное растение Nepenthes attenboroughii и боливийский лишайник Malmidea attenboroughii.

Дэвид был женат в течение 47 лет. Его супруга Джейн Элизабет Эбсуорт Ориэл умерла в 1997 году. Сын доктор Роберт Аттенборо — старший преподаватель биоантропологии в Канберре. Дочь Сьюзан работает вместе с отцом.

В день рождения Аттенборо в лондонском Альберт-холле пройдет праздничный концерт в его честь, который будет транслироваться в Интернете.

«Я считаю, что мир дикой природы — это величайший источник радости, красоты и интеллектуальных стимулов, — говорил Дэвид Аттенборо. — Это источник столь многого в жизни. Он делает нашу жизнь стоящей того, чтобы ее прожить».

Пересматриваем фильмы Дэвида Аттенборо

«BBC: Голубая планета» (2001)

Документальный мини-сериал приоткрывает завесу тайны — что происходит в водных пучинах, занимающих две трети нашей планеты, но при этом изученных гораздо меньше, чем… поверхность Луны. Захватывающие дух встречи с глубоководными обитателями и неизбежная медитация на прекрасные виды подводного царства гарантированы. 8-серийный труд Аттенборо — не просто красивое кино, но и серьезное исследование подводного мира.

«BBC: Планета Земля» (2006)

Фильм от создателей сериала «Голубая планета», который показывает Землю во всей красе. Потрясающие пейзажи сопровождают путешествие в малоизученные уголки планеты и в очередной раз напоминают зрителям — наш общий дом прекрасен, любите и оберегайте его! Четыре года работы, колоссальный бюджет, продвинутые режимы сверхскоростной съемки — в итоге мы получили больше, чем просто фильм. Гимн планете, рассмотреть которую теперь можно во всех подробностях.

«BBC: Замерзшая планета» (2011-2012)

Очередной шедевр Аттенборо нужно пересматривать, предварительно закутавшись в любимый плед. Путешествие в царство экстремально низких температур, где жизнь процветает — будоражит воображение. Косатки, тюлени и пингвины на фоне айсбергов — красивые картинки сопровождают серьезное исследование меняющегося климата холодных регионов.

«Африка» (2013)

Согреться можно за просмотром жаркого во всех смыслах мини-сериала о млекопитающих, рыбах, насекомых и опасных пресмыкающимися во время безопасной прогулки по горам, саваннам и джунглям полной загадок Африки.

«Микромонстры 3D с Дэвидом Аттенборо» (2013)

Если вас бросает в дрожь даже при виде фото жуков и пауков, наверное, смотреть этот сериал не стоит, но переборите себя. Это не просто документальный фильм, а настоящий триллер и даже детектив, в котором автор рассказывает об удивительных способностях членистоногих, способных приспосабливаться к жизни на планете лучше всех нас.

«Большой барьерный риф с Дэвидом Аттенборо» (2015)

Этот мини-сериал хоть на немного, но примирит нас с отсутствием отпуска в экзотических странах и гарантированно поднимет настроение. С головой погрузиться в яркий мир Большого Барьерного рифа, познакомиться с многообразием местной флоры и фауны и просто залипнуть на красивые кадры — все это не выходя из дома, без визы, загранпаспорта и справок о здоровье.

По мнению редакции bb.lv, история Дэвида Аттенборо показывает, что долгая и насыщенная жизнь складывается из нескольких позиций: генетики, любопытства к миру, любви к своему делу и постоянного движения вперед. Даже в сто лет он продолжает работать, снимать фильмы и вдохновлять миллионы людей бережнее относиться к природе и собственной жизни.