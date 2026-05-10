Масштабное исследование показало, что уровень некоторых микроэлементов может влиять на риск развития заболеваний поджелудочной железы.

Риск развития заболеваний поджелудочной железы может зависеть от концентрации ряда минералов в организме, следует из исследования, опубликованного в журнале «Frontiers in Nutrition».

Авторы работы проанализировали данные около 192 тысяч участников из базы UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем на протяжении 13 лет. В ходе анализа выяснилось, что повышенные уровни селена и йода были связаны с ростом вероятности развития рака поджелудочной железы.

При этом другие микроэлементы демонстрировали противоположную связь с заболеваниями: более высокие показатели магния, меди и марганца ассоциировались со снижением риска острого панкреатита.

Исследователи также отметили, что влияние микроэлементов не одинаково для всех групп людей. Связь между селеном и йодом, а также онкологическими рисками была более выражена у женщин, пожилых участников и курящих людей.

Ученые считают, что для здоровья поджелудочной железы важен правильный баланс микроэлементов в организме. Мнение редакции bb.lv: самостоятельно принимать добавки без рекомендаций врача не стоит, поскольку избыток некоторых веществ тоже может быть связан с повышенными рисками для здоровья.