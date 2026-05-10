Эноки - это гриб, который в последнее время получил большую популярность и в мире, и в Латвии.

В составе эноки или опенка зимнего - витамины группы В, антиоксиданты и клетчатка, рассказала врач-гигиенист Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

В этих грибах содержится фламмулин - вещество, обладающее антиканцерогенным действием (снижает риск развития злокачественных опухолей). Сами по себе эноки нейтральны по вкусу, но приобретают оттенок мяса, рыбы или овощей, с которыми их готовят.

В магазинах Латвии 100-граммовая упаковка этого гриба стоит около 2,5 евро. К слову, большая презентация этого гриба прошла на международной выставке Riga Food 2025, после чего, вероятно, он и распространился по всей стране.

По мнению bb.lv, один раз и в небольшом количестве этот гриб точно стоит попробовать. Не хотите рисковать на собственной кухне? Поищите его в меню проверенных кафе.