Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии пошли эноки. Что это за фрукт? 1 2120

Наша Латвия
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эноки

э

Эноки - это гриб, который в последнее время получил большую популярность и в мире, и в Латвии.

В составе эноки или опенка зимнего - витамины группы В, антиоксиданты и клетчатка, рассказала врач-гигиенист Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

В этих грибах содержится фламмулин - вещество, обладающее антиканцерогенным действием (снижает риск развития злокачественных опухолей). Сами по себе эноки нейтральны по вкусу, но приобретают оттенок мяса, рыбы или овощей, с которыми их готовят.

В магазинах Латвии 100-граммовая упаковка этого гриба стоит около 2,5 евро. К слову, большая презентация этого гриба прошла на международной выставке Riga Food 2025, после чего, вероятно, он и распространился по всей стране.

По мнению bb.lv, один раз и в небольшом количестве этот гриб точно стоит попробовать. Не хотите рисковать на собственной кухне? Поищите его в меню проверенных кафе.

Читайте нас также:
#Латвия #грибы #кафе #питание #кулинария #витамины #здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Счетчик электричества
Изображение к статье: Ненастье и солнце над Ригой и Сигулдой
Изображение к статье: Смартфон и карта региона Латгале.
Изображение к статье: Черешня в ведерке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео