Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа продолжает рассекречивать документы о неопознанных летающих объектах. Среди сотен видео и фотографий есть также свидетельства астронавтов NASA, которые заметили загадочные объекты у своих космических кораблей.

Загадочные объекты преследовали «Аполлон»

Согласно расшифровкам переговоров миссий «Аполлон-12» и «Аполлон-17», экипажи столкнулись с необъяснимыми явлениями на лунной орбите.

Во время полёта «Аполлона-17» астронавты заметили загадочные фрагменты, которые преследовали их корабль. Один из членов экипажа, явно озадаченный увиденным, связался с центром управления полётами.

«Теперь у нас есть несколько очень ярких частиц или фрагментов, которые проплывают мимо, когда мы маневрируем», — сказал он.

Ситуация обострилась, когда вокруг модуля появилось ещё больше объектов. Другой астронавт описал хаос за бортом.

«Там целая куча больших объектов у моего иллюминатора — просто яркие. Это выглядит так, будто за окном День независимости», — заявил астронавт.

Показания подтверждаются рассекреченным фотоснимком, сделанным с поверхности Луны. На нём видны три светящиеся точки, парящие в чёрном небе.

Помимо документов NASA, в архивах содержатся записи ФБР с кануна 2000 года, на которых запечатлены неопознанные аппараты, действующие вблизи военных самолётов США, а также отчёты о быстрых объектах, проносящихся мимо истребителей во время полётов.

Зеленые человечки

Также были опубликованы тревожные показания свидетелей, видевших «4-футовых пришельцев (около 120 см) в скафандрах и шлемах» вблизи военных объектов США. По словам очевидцев, рядом с ними находились светящиеся металлические корабли, излучавшие интенсивный жар, который обжигал приближавшихся.

В документах утверждается, что свидетелями были люди, заслуживающие доверия. Среди них полицейские, военные, пилоты авиакомпаний и сотрудники экстренных служб.

Многие наблюдения происходили вблизи атомных и ракетных исследовательских зон.

Документы также содержат прогноз о том, что в будущем НЛО совершат «открытую посадку» или установят намеренный контакт с Землёй.

Информация о нацистских НЛО

Файлы также раскрывают информацию о возможной секретной нацистской программе по созданию летающих тарелок во время Второй мировой войны. Согласно показаниям некоего Пауля Пейерла, переданным американским спецслужбам, нацисты построили такой аппарат в 1944 году в Австрии.

Объект якобы был тарельчатой формы, около 6,5 метра в диаметре, с дистанционным управлением. Внешняя часть вращалась вокруг неподвижного купола в центре. Он был оснащён несколькими реактивными двигателями по внешнему краю.

Пейерл утверждал, что фотографировал объект с высоты 7 тысяч метров и сумел сохранить негатив. В отчёте подчёркивается, что достоверность существования нацистского НЛО остаётся под вопросом.

Интересно, что сегодня судьба судьба Ганса Каммлера, отвечавшего за ракетную программу нацистов, окутана тайной. Некоторые исследователи считают, что после войны он был тайно переправлен для работы в США.

Таинственные смерти очевидцев НЛО

В 1967 году анонимная женщина обратилась в ФБР, заявив, что она «боится за свою жизнь». Она сообщила, что встречалась с существом с другой планеты, которое «приняло земную форму».

По её словам, инопланетянин рассказал ей, что 22 мая 1962 года над Африкой по НЛО была выпущена ракета, но объект защитило «силовое поле». Также он сообщил, что неопознанный объект был засечён над линией американских радаров и сбит, и существа из других миров пытаются извлечь обломки.

Женщина также заявила, что в прошлом «люди, видевшие НЛО, таинственным образом умирали». Она согласилась встретиться с официальными лицами только в штаб-квартире ФБР в Далласе.

Реакция Трампа и Хегсета

Президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social отпраздновал публикацию файлов на сайте Министерства войны.

«БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» — написал он, добавив, что лично распорядился о полной публикации данных о внеземной жизни.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация стремится к «беспрецедентной прозрачности», хотя некоторые документы остались засекреченными для защиты чувствительных военных локаций.

В Вашингтоне обещают, что эти файлы — только начало, и в ближайшие месяцы ожидается публикация новых документов.

С чего все начало - читайте здесь https://bb.lv/statja/tehno/2026/05/08/pentagon-rassekretil-arxivy-ob-nlo-kotorye-skryvali-desiatiletiia