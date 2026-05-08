Пентагон рассекретил архивы об НЛО, которые скрывали десятилетия 0 702

Дата публикации: 08.05.2026
Пентагон выложил в открытый доступ архивные материалы об НЛО, или, как теперь официально принято говорить в США, о «неопознанных аномальных явлениях». О публикации американское военное ведомство сообщило в соцсетях, одновременно объявив о запуске программы с почти голливудским названием Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters.

Администрация Дональда Трампа добавила, что делает ставку на «максимальную прозрачность» и больше не собирается, как «это происходило раньше», уходить от ответов или убеждать общественность, что ничего необычного не существует.

Уже появилось более 162 файлов. Среди них – фото, видео, разведывательные отчеты, документы ФБР и свидетельства очевидцев. Причем речь идет не только о рассказах случайных граждан, заметивших странные огни в небе. В архив попали показания военных, пилотов и даже астронавтов NASA.

Отдельное внимание привлекли документы ВВС США от ноября 1948 года, посвященные «летающим тарелкам» и неопознанным объектам. Также были опубликованы отчеты и свидетельства, собранные в период с 1947 по 1968 год – именно в те годы в Америке начался бум историй про НЛО. Среди них есть снимки с Луны, сделанные астронавтами миссии Аполлон-12.

Публикация материалов пройдет не сразу и не целиком. В Пентагоне объяснили: задача оказалась буквально гигантской. Речь идет о десятках миллионов документов, часть которых до сих пор существует только на бумаге. Все эти материалы разбросаны по разным архивам и агентствам, поэтому процесс рассекречивания растянется на месяцы, а возможно, и дольше. Новые файлы обещают публиковать каждые несколько недель, по мере их анализа и снятия грифа секретности.

При этом американские власти сразу уточнили: опубликованные материалы коснутся в основном нераскрытых случаев, а окончательных выводов о природе наблюдаемых явлений у правительства по-прежнему нет. В Минобороны США признали: во многих эпизодах банально не хватает данных, чтобы сделать однозначные выводы. Поэтому ведомство призвало подключаться к анализу независимых экспертов и частный сектор.

Глава Пентагона Пит Хегсет указал: документы десятилетиями были скрыты за завесой секретности и именно это подпитывало подозрения американцев. Теперь пришло время показать обществу то, что на самом деле хранится в архивах правительства.

Напомним, что еще в феврале Трамп поручил спецслужбам подготовить публикацию материалов об аномальных явлениях, а в конце апреля пообещал представить миру документы, связанные с феноменом НЛО. Тогда он отметил, что эта тема буквально захватывает умы людей.

На этом фоне снова вспомнили и Барака Обаму, который ранее высказывался на тему инопланетян. Бывший президент США признал: необъяснимые явления действительно существуют, однако самих пришельцев он не видел. Заодно Обама попытался развеять один из самых популярных мифов: в знаменитой «Зоне 51» нет подземной базы с инопланетянами, хотя поклонников теорий заговора это не убедило.

Поддержали публикацию документов и американские политики. Конгрессвумен Паулина Анна Луна заявила: граждане США заслуживают прозрачности и доступа к информации, которую правительство, по ее мнению, скрывало десятилетиями. Она назвала публикацию архивов огромным шагом в правильном направлении.

Ирония всей этой истории в том, что чем больше власти публикуют документов, тем сильнее разгорается интерес публики. Потому что одно дело – слышать рассказы о «летающих тарелках» в телешоу, и совсем другое – читать реальные отчеты военных пилотов и разведки, которые сами не смогли объяснить увиденное.

#США #пентагон #инопланетяне #документы
