Пассажиров лайнера Hondius эвакуируют после вспышки хантавируса 0 232

Дата публикации: 09.05.2026
Изображение к статье: Круизное судно Hondius

29 пассажиров круизного судна Hondius, на борту которого от хантавируса умерли три человека, отправят чартерным рейсом в аэропорт Эйндховена. Среди эвакуируемых — граждане Нидерландов и других стран.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов, сообщает NOS.

Ожидается, что нидерландское круизное судно прибудет к испанскому острову Тенерифе рано утром. Пассажиров и часть экипажа доставят на берег на небольших лодках, после чего автобусами отвезут в аэропорт.

Самолет, зафрахтованный Нидерландами, уже сегодня прибудет на Канарские острова. Завтра этот борт вылетит в Эйндховен.

Меры на борту

«Во время всей медицинской эвакуации будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности и здоровья пассажиров, членов экипажа и сопровождающего персонала», — говорится в заявлении министерства.

Нидерландским пассажирам и членам экипажа, у которых отсутствуют симптомы заболевания, по рекомендации Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) предписан домашний карантин. Он продлится шесть недель с момента последнего потенциально опасного контакта.

По данным RIVM, нет оснований полагать, что вспышка вируса на борту Hondius может привести к пандемии, подобной коронавирусной. Причина в том, что вероятность передачи вируса от человека к человеку крайне мала. Заражение возможно только при тесном и продолжительном контакте. Коронавирус, как отмечают специалисты, был значительно более заразным.

После прибытия пассажиров ждут медицинское наблюдение и карантинные меры. Власти подчеркивают, что риск масштабного распространения инфекции остается низким, однако ситуация на борту лайнера продолжает находиться под контролем медиков и санитарных служб.

