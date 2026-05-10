Название выставки связано со словом «фантики», однако в художественной интерпретации автора оно приобретает более глубокий и символический смысл, объединяя воспоминания, цветовые ассоциации и визуальные образы.

Выставка Faņķiki представляет особый художественный мир автора, построенный на сочетании линий, ритмов и насыщенных цветов. Работы Сандро Чхаидзе балансируют между строгой структурой и свободой художественного выражения, где рациональная композиция соединяется с интуитивным восприятием.

Сам художник отмечает, что для него создание картины — это не просто живопись, а процесс построения формы и пространства. В основе его работ лежат линии и структура, которые постепенно дополняются цветом, пластикой и внутренней логикой композиции. Случайности в этом подходе практически нет — только точность и продуманная система художественных решений.

Сандро Чхаидзе родился в Кандаве, затем учился на факультете графического дизайна Тбилисской государственной академии художеств. В начале 1990-х художник вернулся в Ригу, где проводил персональные выставки, а с 2006 года живет и работает в Тбилиси. Его проекты демонстрировались в Латвии, Грузии, Дании, Франции и Германии.