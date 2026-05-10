Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге проходит выставка работ Сандро Чаидзе Faņķiki 0 109

Культура &
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Работа художника Сандро Чхаидзе

Работа художника Сандро Чхаидзе

До 30 мая в Риге проходит персональная выставка художника Сандро Чхаидзе Faņķiki. Экспозиция открыта в галерее MuseumLV культурного центра Grata JJ.

Название выставки связано со словом «фантики», однако в художественной интерпретации автора оно приобретает более глубокий и символический смысл, объединяя воспоминания, цветовые ассоциации и визуальные образы.

Выставка Faņķiki представляет особый художественный мир автора, построенный на сочетании линий, ритмов и насыщенных цветов. Работы Сандро Чхаидзе балансируют между строгой структурой и свободой художественного выражения, где рациональная композиция соединяется с интуитивным восприятием.

Сам художник отмечает, что для него создание картины — это не просто живопись, а процесс построения формы и пространства. В основе его работ лежат линии и структура, которые постепенно дополняются цветом, пластикой и внутренней логикой композиции. Случайности в этом подходе практически нет — только точность и продуманная система художественных решений.

Сандро Чхаидзе родился в Кандаве, затем учился на факультете графического дизайна Тбилисской государственной академии художеств. В начале 1990-х художник вернулся в Ригу, где проводил персональные выставки, а с 2006 года живет и работает в Тбилиси. Его проекты демонстрировались в Латвии, Грузии, Дании, Франции и Германии.

Читайте нас также:
#выставка #Грузия #Латвия #искусство #культура #художник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый фильм будет называться “Пираньи: Тихоокеанский кошмар”
Изображение к статье: Девушки в латышских национальных костюмах танцуют на Празднике песни и танца в Межапарке
Изображение к статье: Фото: соцсети
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео