Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения пока не представляет угрозы для населения за ее пределами. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг радиационной обстановки и уверяют, что показатели остаются ниже опасных значений.

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, площадь которого за сутки увеличилась почти в десять раз, в настоящее время не представляет радиационной угрозы для населения за пределами зоны, указали в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности. Специалисты центра с начала возгорания работают в режиме постоянного мониторинга и моделируют возможные сценарии распространения радиоактивных частиц сообщает DW.

"Мы в онлайн-режиме отслеживаем направления движения облаков, метеорологические условия и проводим оценки воздействия как на персонал в зоне, так и на население за ее пределами. Мы проводили моделирование вчера и сегодня. На данный момент мы не видим никаких угроз для населения, находящегося вне зоны отчуждения", - пояснил в комментарии DW руководитель лаборатории по оценке и прогнозированию радиоактивных последствий центра Юрий Кириленко.

По его словам, основной потенциальный риск касается тех, кто непосредственно работает на месте тушения. Речь идет прежде всего о пожарных и персонале, которые могут контактировать с продуктами горения и потенциально радиоактивной пылью. "В пределах зоны могут быть определенные воздействия именно на пожарных и персонал, но они используют специальные средства защиты", - отметил Кириленко.

В сообщении указывается, что по оперативным данным ГСП "ЭКОЦЕНТР" объемная активность (концентрация) радионуклида Cs-137 (цезия-137) в пробах приземного слоя атмосферного воздуха, отобранных 8 мая на расстоянии 30-150 метров от мест активного горения, достигала 680 мкБк/м3 (или 0,00068 Бк/м3), что объясняется значительным объемом древесины и другой растительности на площадях, пройденных огнем.

В ведомстве добавляют, что показатели превышают контрольные уровни, установленные для этих территорий, однако остаются значительно ниже предельно допустимых норм радиационной безопасности Украины.

"Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на текущий момент находится в пределах значений многолетних наблюдений на территории зоны отчуждения и в пределах фоновых колебаний на всей остальной территории Украины".

"По прогнозным оценкам экспертов ГНТЦ ЯРБ и результатам моделирования, превышения допустимых концентраций в атмосферном воздухе для населения за пределами Чернобыльской зоны отчуждения не ожидается".

Отмечается также, что в результате длительного процесса горения и высокой температуры воздушные массы, содержащие продукты горения, поднимаются в высокие слои атмосферы и способны мигрировать на значительные расстояния. Поэтому в местах осаждения продуктов горения на земную поверхность с осадками или пылью может быть выявлено краткосрочное повышение концентрации.

Дословно из сообщения: "Впрочем, перенос уже присутствующих в экосистемах техногенных радионуклидов в результате пожаров, ураганов и т.п. не создает дополнительной радиоактивности, а является лишь фактором их перераспределения в объектах окружающей среды, что не создает дополнительных рисков, которые бы требовали применения мер вмешательства для радиационной защиты населения".

Эксперты подчеркивают, что главные риски сейчас связаны прежде всего с работой пожарных и персонала в зоне возгорания. Для жителей Украины и соседних стран угрозы радиационного заражения на данный момент не зафиксировано, а в Латвии, по сообщению Государственной службы окружающей среды, повышенного радиационного фона также не обнаружили.