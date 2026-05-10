Такой футбол нам не нужен: массовое побоище в Чехии 0 3491

Спорт
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV

Матч между заклятыми соперниками «Славией Прага» и «Спартой Прага» вылился в беспорядки, когда сотни болельщиков хозяев выбежали на поле на седьмой минуте добавленного времени.

«Славия Прага» вела со счетом 3:2 и, как сообщается, была всего в нескольких секундах от досрочного завоевания чемпионского титула, когда трибуны стадиона «Эден» «взорвались».

Внезапная атака болельщиков, многие из которых размахивали дымовыми шашками, наполнила стадион густым пиротехническим туманом, и ситуация переросла в хаос.

У арбитра Карела Роучека не оставалось иного выбора, кроме как остановить матч, а затем и вовсе прекратить его, когда поле превратилось в зону боевых действий.

Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Твердик извинился за поведение болельщиков и признал, что клуб может получить техническое поражение. Он заявил: «Мы не можем искать для себя никаких оправданий. Наши болельщики выбежали на поле и прервали матч до его окончания. Думаю, что решение прекратить матч было правильным. Нам остаётся только извиниться».

Предполагается, что «Славии» будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3, а «Спарте» — победа. В этом случае отставание «Спарты» от лидера сократится до пяти очков за три тура до конца чемпионата.

#футбол #Чехия #беспорядки
